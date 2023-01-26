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Berkieta już w półfinale juniorskiego Australian Open!

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Melbourne od kilku rozgrywany jest juniorski turniej Australian Open, w którym wystartowało dwoje zawodników tenisowej Legii. Malwina Rowińska niestety zakończyła już rywalizację zarówno w singlu, jak i deblu, za to Tomasz Berkieta (przed turniejem 38 ITF) po pokonaniu czterech rywali, dotarł do półfinału, w którym zmierzy się z Amerykaninem, Learnerem Tienem (27 ITF).

Wyniki legionistów w singlu juniorskiego Australian Open:
I runda: Malwina Rowińska - Theadora Rabman (USA) 6-2, 4-6, 5-7

I runda: Tomasz Berkieta - Charlie Camus (Australia) 6-4, 6-4
II runda: Tomasz Berkieta - Michał Alexandru Coman (Rumunia) 7-6(4), 6-1
III runda: Tomasz Berkieta - Rusłan Tiukaev (Rosja) 7-6(3), 6-4
1/4 finału: Tomasz Berkieta - Arthur Gea (Francja) 3-6, 6-2, 7-6(8)
1/2 finału: Tomasz Berkieta - Learner Tien (USA)

Wyniki legionistów w deblu juniorskiego Australian Open:
I runda: Malwina Rowińska/Anya Murthy (USA) - Melisa Ercan (Turcja)/Madeleine Jessup (Tajwan) 4-6, 6-3, 10-8
II runda: Rowińska/Murthy - Sayaki Ishii/Eny Koike (Japonia) 4-6, 1-6

I runda: Tomasz Berkieta/Joel Schwaerzler (Austria) - Lorenzo Carboni/Felipe Virgili Berini (Włochy) 6-7(4), 6-4, 10-7
II runda: Berkieta/Schwaerzler - Wołodymir Iakubenko (Ukraina)/Oliver Ojakaar (Estonia) 5-7, 7-6(4), 2-10


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Komentarze (1)

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Obi - 1 godzinę temu, *.chello.pl

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