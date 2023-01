Klepacka 17. w PŚ na Lanzarotte

Na Lanzarotte zakończyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w klasie iQFoil. Zofia Klepacka z sekcji żeglarskiej Legii, zakończyła rywalizację na miejscu 17. Startowało 65 najlepszych zawodniczek na świecie. - Cały czas idę do przodu w nowej klasie i zbliżam się małymi kroczkami do najlepszej 10 - powiedziała po zawodach legionistka. Zośka kolejne wyścigi kończyła na miejscach: 26, 17, 25, 22, 15, 3, 15, 15, (28), 12, 21, (34), 19, 12, 23, 18, (33). Zwyciężyła Sharon Kantor z Izraela.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.