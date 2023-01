Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Spójnią Stargard

Czwartek, 26 stycznia 2023 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W piątek w Stargardzie dojdzie do bardzo ciekawego spotkania drużyn sąsiadujących ze sobą w ligowej tabeli. Spójnia po czterech kolejnych wygranych, w tym zwycięstwie ze Śląskiem na własnym parkiecie, jest na fali. Legioniści z kolei w ostatnich dniach mieli okazję więcej potrenować z nowym rozgrywającym, Kyle Vinalesem, który zadebiutował w naszych barwach przed tygodniem, w wyjazdowym meczu ze Śląskiem.



Dobra informacja dla fanów Legii jest taka, że Łukasz Koszarek po chorobie wrócił do regularnych treningów i będzie do dyspozycji naszego sztabu w piątek.



Spójnia przed obecnym sezonem przeprowadziła prawdziwą rewolucję. Nowym szkoleniowcem zespołu został znany z pracy w Toruniu, a ostatnio pracujący w lidze francuskiej, niemiecki trener, Sebastian Machowski. Z Kinga Szczecin do niedalekiego Stargardu przeniósł się wieloletni kapitan "Wilków Morskich", Paweł Kikowski (śr. 15.5 min., 5.3 pkt., 41% za 3 pkt.). Jednym z filarów dotychczasowej Spójni, który został w drużynie (na czwarty kolejny sezon) jest Tomasz Śnieg, który jest kapitanem drużyny. Tyle, że obecnie gra ponad dwukrotnie mniej niż przed rokiem - niewiele ponad 9 min. na mecz. Poza nim w kadrze Spójni pozostał jedynie Dominik Grudziński (śr. 10 min. i 3.6 pkt.).



Machowski szybko zdecydował się na rozmowy z Karolem Gruszeckim, z którym miał okazję pracować wcześniej w Toruniu (śr. 11.1 pkt. na mecz i 45.3% za 3 pkt.). Z kolei z Zastalu Zielona Góra pozyskano doświadczonego Krzysztofa Sulimę, który na razie odgrywa rolę mniejszą niż można się było spodziewać (śr. 15.5 min., 4.8 pkt. i 4 zb.). Adam Brenk wrócił do Stargardu po dwuletniej przerwie - w ostatnim sezonie reprezentował MKS Dąbrowa Górnicza, rok wcześniej występował na I-ligowych parkietach w Politechnice Opolskiej, zaś teraz w Spójni gra średnio 17 min.



Spore nadzieje wiązano z Isaiahem Brownem, który po bardzo dobrym sezonie na Cyprze (śr. 22 pkt. na mecz), trafił do Stargardu, ale już w grudniu rozwiązano z nim kontrakt. Miał być liderem zespołu, ale nie spełniał pokładanych w nim nadziei i przeniósł się do węgierskiego Komety Kaposvari Kosarlabda Klub. Nie mniejsze nadzieje wiązano również z Shawnem Jonesem, który w naszej lidze błyszczał już w barwach Anwilu Włocławek. Jones w przeciwieństwie do Browna spisywał się bardzo dobrze - notował 14.3 pkt. i 8.6 zbiórki na mecz, w spotkaniu z Kingiem zdobył 30 punktów, dokładając do tego 10 zbiórek i 10 wymuszonych fauli, a w rywalizacji z Arką miał 19 pkt. i 11 zbiórek. Dobre występy sprawiły, że pod koniec listopada gracza wykupił jeden z klubów z Izraela.







Już w trakcie sezonu, pod koniec października zakontraktowano Courtneya Fortsona, który teraz odpowiada za prowadzenie gry zespołu. Gra średnio 31 minut na mecz, notuje 14.8 pkt. i aż 9.6 (!) asysty, wymuszając 5.3 przewinienia. Zdecydowanie gorzej wygląda jego skuteczność z dystansu - trafia zaledwie 21.6% rzutów za 3 pkt. Na obwodzie trener Machowski ma do dyspozycji również Jordana Mathewsa (śr. 25 min., 11.6 pkt., 34.7% za 3).



Do dwóch zagranicznych obwodowych, dochodzi trzech obcokrajowców w strefie podkoszowej. Jako silny skrzydłowy przyzwoicie spisuje się Kanadyjczyk, Brody Clarke (śr. 9.6 pkt. i 5.6 zbiórki). W miejsce sprzedanego Jonesa, Spójnia zakontraktowała pod koniec listopada innego centra, Barreta Bensona. To co cechuje tego gracza to regularność - poza debiutem, w każdym kolejnym spotkaniu notuje dwucyfrową zdobycz punktową (trzykrotnie powyżej 20 pkt.), a cztery razy zaliczył ponad 10 zbiórek (średnio 8.4 na mecz), w tym w spotkaniu ze Śląskiem... aż 18 (w tym 8 w ataku). Benson co prawda nie grozi rzutem z dystansu, ale w strefie podkoszowej jest bardzo trudny do zatrzymania, zdobywa 14.4 pkt. na mecz, a jedyne co wychodzi mu nieco gorzej, to skuteczność z linii rzutów wolnych (68.6%). Pod koniec minionego roku zespół wzmocnił jeszcze Bośniak, Ajdin Penava, mogący grać zarówno na pozycjach 4, jak i 5. W czterech dotychczas rozegranych meczach spisywał się bardzo dobrze - w każdym z nich notuje ponad 10 punktów (śr. 13.8 pkt. na mecz) na bardzo dobrym procencie (średnio 62.9% z gry), a do tego dokłada 7.3 zbiórki oraz 1.5 bloku. Wydaje się, że to właśnie w strefie podkoszowej Spójnia ma największą moc i zatrzymanie wysokich klubu ze Stargardu będzie największym wyzwaniem dla legionistów.





PGE SPÓJNIA STARGARD



Spójnia wygrała cztery ostatnie spotkania, pokonując kolejno Sokoła (+33), Start (+9), Śląska (+2) oraz Astorię (+9). Na własnym parkiecie w tym sezonie przegrali tylko dwukrotnie - w październiku z GTK Gliwice (-5) oraz na początku grudnia ze Stalą Ostrów (-2). W pierwszym w tym sezonie meczu z Legią, Spójnia zwyciężyła na Bemowie 71:69. Spójnia wygrała zresztą dwa ostatnie mecze w Warszawie, z kolei legioniści lepiej radzą sobie w rywalizacji z biało-bordowymi w Stargardzie. Z czterech meczów w Stargardzie rozegranych w ostatnich latach na najwyższym poziomie rozgrywkowym, Legia wygrała trzykrotnie, a porażka z listopada 2019 była bardzo nieznaczna (69:71).



Przed tygodniem, w debiucie w naszym zespole, bardzo dobrze zaprezentował się rozgrywający, Kyle Vinales, który znacznie przyspieszył grę Legii. Wierzymy, że po większej liczbie treningów z zespołem, Kyle jeszcze lepiej rozumieć się będzie z nowymi kolegami. A wspierać go, w prowadzeniu gry będzie Łukasz Koszarek, który ponownie, po jednomeczowej nieobecności, założy kapitańską opaskę. Powrót "Koszara" sprawi, że Billy Garrett wróci na swoją optymalną pozycję, czyli rzucającego obrońcy. Z kolei we Wrocławiu musiał przede wszystkim grać jako rozgrywający, co sprawiało mu wiele trudności.



Początek piątkowego meczu Legii w hali przy ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie zaplanowano na godzinę 17:30. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra.



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 10-7

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 80,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,8%



Skład: Courtney Fortson, Tomasz Śnieg, Adam Brenk (rozgrywający), Paweł Kikowski, Jordan Mathews (rzucający), Brody Clarke, Karol Gruszecki, Oliwer Korolczuk, Grzegorz Chodźko, Dominik Grudziński (skrzydłowi), Krzysztof Sulima, Barret Benson, Ajdin Penava (środkowi)

trener: Sebastian Machowski, as. Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Courtney Fortson, Adam Brenk, Brody Clarke, Karol Gruszecki, Barret Benson.



Najwięcej punktów: Jordan Mathews 198 (śr. 11,6), Karol Gruszecki 189 (11,1), Courtney Fortson 177 (14,8).



Ostatnie wyniki: Śląsk (w, 99:66), Astoria (d, 73:72), Legia (w, 69:71), GTK (d, 59:64), Anwil (w, 78:81), Trefl (w, 91:79), King (w, 97:95), Arka (d, 88:61), Czarni (d, 83:69), Stal (d, 89:91), Twarde Pierniki (w, 92:88), Zastal (d, 82:77), MKS (w, 100:85), Sokół (d, 96:63), Start (w, 85:94), Śląsk (d, 81:79), Astoria (w, 89:98).



Ostatnie mecze obu drużyn:

07.10.2022 Legia Warszawa 69:71 Spójnia Stargard

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-12

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,8 / 75,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 65,3%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek/Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Grzegorz Kulka/Dariusz Wyka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 187 (śr. 14,4), Geoffrey Groselle 189 (11,1), Billy Garrett 92 (13,1).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77).



Termin meczu: piątek, 27 stycznia 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Stargard, ul. Pierwszej Brygady 1 (OSiR Stargard)

Pojemność hali: 1490 miejsc

Ceny biletów: 30 zł (ulgowe) oraz 35 i 40 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra