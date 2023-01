Tomas Pekhart wrócił do Legii!

SONDA Co sądzisz o powrocie Tomasa Pekharta do Legii?

W Legii wiodło mu się znacznie lepiej. Do Warszawy trafił w lutym 2020 r. z hiszpańskiego UD Las Palmas. Już niespełna 2 tygodnie po podpisaniu kontraktu zadebiutował w wygranym 4-0 meczu z Jagiellonią Białystok. W sumie w Legii rozegrał 90 spotkań, w których zdobył 39 bramek. Nowy kontrakt Pekharta z Legią został podpisany na 1,5 roku. Będzie występował w koszulce z numerem 7. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wrócić do do domu, do Legii. Ja i cała moja rodzina zawsze czuliśmy się w Warszawie bardzo dobrze. Szczególnie moja córka - jest bardzo szczęśliwa, że wróciliśmy do Polski. Legię i Warszawę można nazwać taką naszą nową stolicą. mam nadzieję, że pościgamy się i powalczymy o mistrzostwo Polski. Na pewno będziemy także chcieli zdobyć Puchar Polski. Tego trofeum nie zdołaliśmy zdobyć od dłuższego czasu, więc najwyższa pora się przełamać - powiedział po podpisaniu kontraktu Tomas Pekhart.

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 minut temu, *.52.135 Wrócił z podkulonymi ogonem, kolejny co to Legię ma w sercu, ale jak zapłacą ciut więcej to się zwija tak jak Miruś vel Dolar Radović odpowiedz

ZenekL3 - 13 minut temu, *.chello.pl Dobry ruch, ale bez perspektyw na przyszłość. Przy okazji powinien być natychmiast rozwiązany kontrakt z Kramerem i lekarzem który podpisał sie pod jego medycznym testem. Trzeba też zadać sobie pytanie dlaczego nie podpisano tego kontraktu w grudniu przed obozem przygotowawczym. odpowiedz

Wycior - 8 minut temu, *.vectranet.pl @ZenekL3: bo wtedy Tomas liczył jeszcze na na inne/lepsze oferty… odpowiedz

MonsteR (L) - 48 minut temu, *.tpnet.pl Zawodnicy bez umowy ! Napastnicy !!

1.Shakhrom Samiev Lat 21

2.Maksat Alygulov Lat 22

3.Kwang-song Han Lat 24

4.Joel Kojo Lat 24

5.Tobias Warschewski Lat 24

6.Reo Nishiguchi Lat 25

7.Bobur Abdikholikov Lat 25

8.Izzy Brown Lat 26 odpowiedz

żyleta - 42 minuty temu, *.telkab.pl @MonsteR (L): spoko, dzwoń i daj im kontrakt odpowiedz

Żmija - 10 minut temu, *.vectranet.pl @MonsteR (L): czyli Alkoholikov ciagle do wzięcia? Ciekawe czemu go nie zatrudniliśmy… odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 52 minuty temu, *.telefonica.de KOMPROMITACJA.

MIODUSKI WON

Dom spokojnej starości kp mioduski odpowiedz

Dedi - 57 minut temu, *.centertel.pl Ja jestem pełen optymizmu, a jeszcze z tym napastnikiem tylko LM!! Brawo Legia!! odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czyli jednak pralnia pieniędzy. Raz się mówi, że trzeba racjonalnie wydawać pieniądze, bo jest ich mało, a za chwilę taka "inwestycja". odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 minuty temu, *.52.135 @Roma:



Też tak sądzę że pralnia, mogli jeszcze się zainteresować młodym i perspektywicznym Piotrusiem Reissem odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net Czy wiadomo ile będzie zarabiał? Tyle co wcześniej? Mniej, czy więcej? odpowiedz

xd - 1 godzinę temu, *.160.62 słaby z niego grajek, lepszy prijovic juz.

odpowiedz

Sitter - 1 godzinę temu, *.autocom.pl to jeszcze Gwilię powinni wziąć - jest wolny akurat odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Sitter: w punkt. Jesteśmy w takiej du.ie, że aż szkoda gadać:/ odpowiedz

Van - 1 godzinę temu, *.106.67 japier.... po co?!



Po co Nam te drewno!!! odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Idź pań w ch...

Ciekawy jestem jedynie jak wygląda jego kontrakt w porównaniu do oferty sprzed pół roku? odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Guny: wtedy my chcieliśmy a on mógł; teraz on chciał a my mogliśmy, więc sądzę, że dostał niewiele mniej niż wtedy. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Masakra kompromitacja kolejna po Kamerze Zielińskiego . Oddać Mosora i Włodarczyka .wziąć beznadziejnego Czecha gdzie na rynku tylu perspektywicznych napastników .. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Syn trenera: No to wymień tych perspektywicznych napastników - tylko pamiętaj o 2 warunkach: muszą być za free i gotowi podpisać kontrakt już dziś. odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wycior: A chociażby Castaneda... Prijovic wolny ale już nie młody... odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Syn trenera: ale mieli być perspektywiczni a nie 28 i 32 latek… Poza tym zapomniałem zaznaczyć - podpisać kontrakt Z LEGIĄ. Ja obu bym tu widział chętnie, ale pytanie czy oni też… odpowiedz

