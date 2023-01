Legia rozpoczyna sprzedaż biletów parkingowych w dni meczowe

Środa, 25 stycznia 2023 r. 11:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tak jak podczas sparingowego spotkania z Magdeburgiem, Legia zamierza sprzedawać dostępne miejsca parkingowe na terenie stadionu dla kibiców. W dniu meczu z Koroną cena biletu parkingowego wynosić będzie 40 złotych, a samochód będzie można zostawić dwie godziny przed meczem (czyli od 13:00) i odebrać do dwóch godzin po jego zakończeniu.









Wjazd na teren parkingu będzie możliwy przez bramę "W2", znajdującą się od strony ulicy Czerniakowskiej. Sprzedaż prowadzona jest tylko i wyłącznie w systemie biletowym na bilety.legia.com.



Instrukcja:



- Zaloguj się za pomocą Konta Kibica do systemu na stronie bilety.legia.com

- Przejdź do zakupu parkingu na wydarzenie Legia Warszawa vs. Korona Kielce klikając przycisk "PARKING"

- Wybierze ilość miejsc w sektorze "PARKING"

- Przejdź do koszyka i spersonalizuj bilet

- Zakończ transakcję klikając przycisk "Podsumowanie"