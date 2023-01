Krewcy Legioniści

Podsumowanie krwiodawczego 2022 roku oraz kolejna zbiórka krwi na Legii

Środa, 25 stycznia 2023 r. 12:29 Dariusz Chojnacki, źródło: Legionisci.com

Zgodnie z danymi, które otrzymaliśmy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, w 2022 roku na klub Legia Warszawa do oddania krwi zarejestrowało się 829 krwiodawców, a liczba wszystkich donacji wyniosła 696. Wśród oddających krew na hasło "Legia Warszawa" aż 44 osoby oddało krew po raz pierwszy w życiu. Mamy nadzieję, że to dopiero początek przygody z krwiodawstwem.



Łącznie wszyscy zarejestrowani w systemie RCKiK w 2022 roku oddali: 247 litrów krwi pełnej, 38 litrów osocza krwi oraz 38 litrów płytek krwi.



Wielkie dzięki dla każdej osoby która pomogła lub wzięła czynny udział w naszych akcjach!









W 2022 roku w mediach bardzo głośno było o naszej lutowej akcji na Legii, podczas której do oddania krwi zgłosiło się aż 377 osób, a krew ostatecznie oddało 216. Akcja trwała do późnych godzin wieczornych. Z uwagi na fakt, iż termin zbiórki przypadł na początek wojny o naszej akcji informowało wiele agencji informacyjnych w Polsce jak i w Europie. Łącznie na wszystkich polskich i europejskich kanałach informacyjnych na opis zbiórki krwi na Legii weszło ponad 1,5 miliona osób! Wynik wręcz niewyobrażalny!



Jako klub Krewcy Legioniści za wspomnianą akcje oraz dotychczasową działalność otrzymaliśmy podziękowania i pamiątkowe dyplomy od Dyrektora RCKiK w Warszawie oraz od Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Warszawa – Południe w Warszawie.



W bieżącym 2023 roku Klub HDK Krewcy Legioniści zaplanował 3 akcje krwiodawcze. Odbędą się one w marcu, sierpniu i listopadzie. Najbliższa akcja odbędzie się w sobotę 04.03.2023 roku na stadionie Legii Warszawa. Już teraz bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.



O akcji będziemy informować na bieżąco.