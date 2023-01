Futsal

Klasyk w futsalowej odsłonie. Legia musi wygrać z Widzewem

Środa, 25 stycznia 2023 r. 15:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Piłkarskie mecze Legii z Widzewem cieszą się olbrzymim zainteresowaniem od połowy lat 90. Od dwóch lat ze sobą rywalizują również futsalowe drużyny obu klubów. I chociaż Widzew do ekstraklasy trafił na skróty, dziś zajmuje znacznie wyższe miejsce w tabeli futsalowej ekstraklasy. Legia z kolei potrzebuje wygranej za wszelką cenę - w przeciwnym razie szanse na utrzymanie w lidze znacznie zmaleją.









Legia z Widzewem dotychczas mierzyła się trzykrotnie na futsalowych parkietach. W grudniu 2020 roku w rozgrywkach I ligi, legioniści pokonali RTS 4-3 po trafieniach Mariusza Milewskiego (2), Daniela Smoczyńskiego i Mateusza Glińskiego. W rewanżu, w ostatniej serii spotkań, Legia mająca już zapewniony awans do ekstraklasy, przegrała w Łodzi 2-5. Z kolei w drugiej kolejce obecnego sezonu, w pierwszym meczu obu drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej, Widzew niespodziewanie łatwo pokonał Legię 6-2.







Legia po 15. kolejkach ma na swoim koncie zaledwie 8 punktów i do miejsca gwarantującego utrzymanie traci pięć punktów. Widzewiacy mają trzy razy więcej punktów na swoim koncie (24) - zaliczyli 8 wygranych, 8 porażek i żadnego remisu.



Najlepszym strzelcem Widzewa jest Wiaczesław Kożemjaka, zdobywca 11 bramek. Tylko o jedno trafienie mniej ma Michał Marciniak, a 8 goli zdobył Daniel Krawczyk.



Nasz zespół w ostatni weekend przegrał wyjazdowy mecz z FC Toruń 2-4, co było drugą kolejną porażką w rozgrywkach ligowych. Przypomnijmy, że 13 stycznia Legia odniosła zwycięstwo w 1/32 finału Pucharu Polski z trzecioligową Kią Łowicz, ale i ta wygrana nie przyszła legionistom łatwo. W meczu z Widzewem, ciężar gatunkowy będzie jednak znacznie większy. Sytuacja w tabeli sprawia, że Legię satysfakcjonować będzie tylko i wyłącznie zwycięstwo.



Początek czwartkowego meczu zaplanowano na 17:45 (ze względu na transmisję telewizyjną) w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. Spotkanie obejrzy komplet widzów, a fanów, którzy nie zdążyli kupić biletów na futsalowy szlagier, zachęcamy do oglądania transmisji na antenie TVP Sport. Do boju Legio marsz!