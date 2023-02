Legijne wydawnictwa muzyczne: Do boju, hej Legia (78)

Środa, 1 lutego 2023 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W 1998 roku na polskim rynku ukazała się kaseta "Do boju, hej Legia", zawierająca trzynaście utworów muzycznych, które przez długie miesiące puszczane były przed spotkaniami przy Łazienkowskiej.



Naszym klubem zarządzał wówczas koncern Daewoo, o czym przypomina okładka kasety, którą nabywać można było swego czasu w sklepach Pelcowizna. Kaseta przez długie tygodnie promowana była na łamach Tygodnika "Nasza Legia".



Wiele kawałków na pewno bywalcy starego stadionu Legii doskonale kojarzą, również w tych aranżacjach muzycznych. Prawdziwą perełką jest jednak rapowany utwór zatytułowany "Kocham Legię", zaczynający się od frazy:



"Posłuchajcie mnie, skupcie się na chwilę

Gdyż o Legii chcę opowiedzieć wam

Wymarzony klub, a z nim marzeń tyle

Tak jak wy, związanych przecież mam.

Numer jeden - Szamo, zodiakalny byk

Kiedy stoi w bramce, to nie strzeli nikt

Dwa do trzech z Widzewem - złe wspomnienie

Wygrać mistrza z Legią to marzenie.

Ref. Kocham Legię, w piłkę gram

"Spoko" Zeigbo mówi Wam".



Przesłuchajcie koniecznie ten utwór w całości - dziś takich "smaczków" na rynku muzycznym nie znajdziemy. Ale to jakby nie patrzeć, znak czasów. Ćwierć wieku temu rynek muzyczny wyglądał zupełnie inaczej, ale płyta była z pewnością znana wszystkim bywalcom naszego stadionu, bowiem już na godzinę przed rozpoczęciem meczu ze stadionowych głośników leciały zawarte na niej szlagiery.







Tytuł: Do boju, hej Legia

Rok wydania: 1998

Liczba utworów: 13



Tracklista:

1. Do boju hej Legia

2. Mistrzem Polski jest Legia

3. Hej gol, Legia gol

4. Kocham Legię

5. Tańczymy labada

6. Legia to Legia

7. A eja o

8. Legio, Legio

9. Glory Alleluja

10. Drużyna wspaniała

11. Legia, Pogoń, Zagłębie

12. Trzy punkty

13. Legia gol / Ole ole