Jakub Jędrasik, Filip Rejczyk i Jan Ziółkowski zostali zgłoszeni do rozgrywek Ekstraklasy w barwach Legii Warszawa. Zawodnicy ostatnio występowali w trzecioligowych rezerwach stołecznego klubu. Jędrasik rozegrał 17 spotkań, w których strzelił pięć bramek, Rejczyk i Ziółkowski wystąpili w ośmiu meczach.

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 brawo !! gratulacje Panowie. stawiać na młodych Polaków a nie nieudaczników z albani czy innych charatinow. odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wreszcie! Mistrzostwo pewne!!! odpowiedz

