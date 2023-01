Kibicowska inicjatywa - projekt Muralu dla Andrzeja Pstrokońskiego

Czwartek, 26 stycznia 2023 r. 09:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzięki kibicowskiej inicjatywie, jest szansa na powstanie muralu poświęconego najbardziej utytułowanemu zawodnikowi koszykarskiej Legii w historii - Andrzejowi Pstrokońskiemu. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 przygotowaliśmy wyjątkowy projekt: Mural dla Andrzeja Pstrokońskiego - koszykarskiego "Dziecka Warszawy".



Projekt został zgłoszony zgodnie z terminem. Ocena zgłoszonych projektów potrwa do 31 maja, a głosowanie będzie prowadzone w dniach 15-30 czerwca. Wyniki poznamy w pierwszych dwóch tygodniach lipca tego roku, a zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w roku 2024.



Na ścianie jednej ze szkół na Ochocie, planowane jest wykonanie muralu w formie fotorealistycznego zdjęcia "Pstroki" z meczu Legii z Realem Madryt w ćwierćfinale Pucharu Europy sezonu 1963/64.



Opis projektu

Był rok 1964. Na zegarze godzina 19:00. Hala Gwardii wypełniona do ostatniego miejsca. Zapotrzebowanie na ten mecz było kilkukrotnie większe niż liczba dostępnych wejściówek. Legia Warszawa podejmowała utytułowany Real, z którym mierzyła się już parę lat wcześniej, odnosząc niespodziewane zwycięstwo 73:62 w pierwszym spotkaniu, rozgrywanym również w hali przy placu Mirowskim.



Tym razem nieznacznie lepszy okazał się zespół z Madrytu, ale “Zieloni Kanonierzy” pokazali się z bardzo dobrej strony, rzucając późniejszym triumfatorom tych rozgrywek (czyli najlepszej wówczas drużynie na Starym Kontynencie) aż 90 punktów. Najwięcej trafień dla „wojskowych” zdobył tego wieczoru Andrzej Pstrokoński, dla którego planujemy mural. Zdjęcie pochodzi właśnie z tego meczu, a jego autorem jest wyjątkowy fotograf sportowy, Eugeniusz Waryński. Warto dodać, że właśnie w roku 1964, Andrzej Pstrokoński został powołany do reprezentacji Europy na Mecz Gwiazd.



Dopasowana lokalizacja

Mural planowany jest na ścianie budynku Szkoły Podstawowej nr 152 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. To szkoła od lat związana z koszykówką na Ochocie. Kilka ulic dalej, również w ramach Budżetu Obywatelskiego, w 2021 powstał mural dla piłkarskiej Legendy - Kazika Deyny. Praca związana z sekcją koszykówki najbardziej utytułowanego kluby stolicy, stanowić więc będzie piękne uzupełnienie i inspirację dla młodych sportowców. Mural planowany jest w technice fotorealistycznej, a finalny projekt zostanie przygotowany po wygranym głosowaniu.



W ramach inicjatywy wyremontowana zostanie ściana na której planowana jest praca, wymienione zostaną również tablice, obręcze i siatki na obu boiskach do koszykówki, aby gra w takim miejscu sprawiała wszystkim jak najwięcej radości, a mural prezentował się jak najbardziej jakościowo.



Koszykarska Legenda

Andrzej Pstrokoński to najbardziej utytułowany koszykarz Legii Warszawa, z którą związany był przez całą karierę zawodniczą. Po kilkunastoletniej grze z eLką na piersi, pracował w Legii jako trener oraz pełnił inne role w swoim ukochanym klubie. Przyczynił się do zdobycia wszystkich, jak do tej pory, siedmiu tytułów mistrza Polski przez "Zielonych Kanonierów".



W reprezentacji Polski zagrał równo 200 meczów w ciągu jedenastu lat, zdobywając w nich ponad 1000 punktów. Dwukrotnie reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich, zdobył również dwa medale Mistrzostw Europy - srebrny w 1963 i brązowy dwa lata później.



Dziecko Warszawy

Do pana Andrzeja przylgnęło określenie "dziecko Warszawy". Jak doszło do samego "przydomku"? Otóż trener Maleszewski powołał reprezentację na mecze z amerykańską drużyną Seattle Buchan's Bakers, które odbywały się na stadionie Dziesięciolecia. To wydarzenie przyciągnęło na trybuny 25 tysięcy widzów.



„Reprezentacja grała nieźle, ale Amerykanie byli nieco lepsi. Pierwszy mecz przegraliśmy" - wspominał Pstrokoński. Przed drugim meczem, już po rozgrzewce trener podał skład pierwszej piątki, a w niej nazwisko Pstrokońskiego. "Rany boskie, nogi się pode mną ugięły. (...) Poklepał mnie po plecach i powiedział: Graj tak, jak potrafisz. No i pchnął mnie na boisko. Zagrałem rzeczywiście bardzo dobre spotkanie. Swoje wrzuciłem. Walczyliśmy do końca, Po meczu wszyscy mi gratulowali, bo szczeniak wlazł na boisko i dorównał Amerykanom. Następnego dnia prasa ochrzciła mnie jako 'Dziecko Warszawy', które rozegrało wspaniały mecz. Ksywa przetrwała przez parę lat" - wspominał "Pstroka".



Andrzej Pstrokoński zmarł 24 grudnia 2022 roku w wieku 86 lat. Został pochowany na Powązkach Wojskowych, a w uroczystościach pogrzebowych wzięli udział wszyscy przedstawiciele koszykarskiej Legii, koledzy "Pstroki" z boiska, przedstawiciele koszykarskiego Związku oraz miasta st. Warszawa, którego prezydent nadał mu odznakę "Zasłużony dla Miasta Warszawy".