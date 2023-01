Legia gra z WOŚP

Komentarze (4)

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gdybym był bardziej majętny sam chętnie wylicytowałbym tego karniaka :-) odpowiedz

Canal+ jest drogi - 2 godziny temu, *.46.47 Drużyna, która zwycięży w turnieju Wielka Orkiestra Sportowej Pomocy, rozegra mecz z pierwszą drużyną Legii Warszawa w... "piłkarzyki". Termin tego meczu zostanie określony już po finale WOŚP.



juz by lepsza opcja było,pół godziny na ogliku po 6 zagrać badz tam wiecej (w zaleznosci od wielkosci orlika) z Legionistami odpowiedz

Ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak co roku i ja wystawiłem na aukcję WOŚP kilka gadżetów Legii ze swojej kolekcji odpowiedz

LegiaFans - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Cała (L)egia Razem odpowiedz

