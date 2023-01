Trening

Powrót Baku i Johanssona

Czwartek, 26 stycznia 2023 r. 16:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Trenerze, może na tym boisku zagrajmy w niedzielę? - zaproponował jeszcze przed rozpoczęciem piątkowych zajęć Josue. Faktycznie nawet niepodgrzewane naturalne murawy w LTC wyglądają bardzo dobrze tej zimy. Zupełnie nieporównywalnie lepiej niż ta, na której przyjdzie legionistom rywalizować z Koroną Kielce.



W klubie zdają sobie sprawę z sytuacji i czynione są starania, by poprawić jej stan. Na ile podjęte kroki okażą się skuteczne przekonamy się w najbliższych dniach i tygodniach.



W treningu wzięło udział 22 zawodników z pola i 4 bramkarzy. W porównaniu z poprzednimi dniami do zajęć z pełnym obciążeniem wrócili Makana Baku i Mattias Johansson - obaj będą brani pod uwagę przez trenera do kadry meczowej. Nie ćwiczyli jedynie Blaz Kramer, Lindsay Rose i Jakub Jędrasik. To całkiem komfortowa sytuacja dla sztabu szkoleniowego, a na dniach do zespołu dołączy także Tomas Pekhart, któremu pozostało już tylko podpisanie przygotowanej umowy.



Po krótkiej rozgrzewce na zawodników czekały czysto piłkarskie zadania. Pod nieobecność Kosty Runjaicia trening poprowadzili asystenci - Aleksandar Rogić, Przemysław Małecki i Inaki Astiz. Głównym daniem dnia były interwałowe gierki na zwężonym boisku oraz akcje połączone ze sprintem. Po 75 minutach drużyna przeniosła się do siłowni w budynku LTC.



W piątek i sobotę zespół będzie trenował o godzinie 15, a w niedzielę o tej samej porze zmierzy się przy Łazienkowskiej 3 z Koroną Kielce. Wszystkich zapraszamy na to spotkanie!



