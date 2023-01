Mecz w Zielonej Górze bez kibiców Legii?

28 lutego o godz. 13:00 Legia Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra. Wciąż nie wiadomo, ilu kibiców będzie mogło obejrzeć mecz na żywo i czy na stadion zostaną wpuszczeni fani Legii. Władze Lechii szykują się do organizacji imprezy masowej na 5000 osób. Na razie jednak nie został złożony formalny wniosek w tej sprawie. – Klub do końca tygodnia złoży oficjalny wniosek o zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami dla służb, które wcześniej dały swoje zalecenia – mówi Konrad Komorniczak, jeden z udziałowców Lechii, odpowiedzialny za marketing. – Na razie nie ma oficjalnej odmowy policji, ale po dotychczasowych spotkaniach wiem, że jej opinia jest negatywna. Policja obawia się, że przyjedzie więcej sympatyków Legii, niż jesteśmy w stanie przyjąć. Sugeruje także, że mogą pojawić się, z racji bliskości Poznania, kibice Lecha i dojść do awantur. W związku z tym zarekomendowała, że na tym stadionie nie da się przeprowadzić imprezy masowej, ewentualnie można grać przy 999 widzach, bez kibiców gości. Alternatywą byłoby przeprowadzenie meczu na innym obiekcie spełniającym wymogi albo przeniesienie go do Warszawy. Dla nas i dla lubuskich kibiców coś takiego byłoby wielką porażką - dodaje. Jeśli policja podtrzyma swoją negatywną opinię, prezydent Zielonej Góry i tak może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tego spotkania w formie imprezy masowej. Wówczas policja może się odwołać do wojewody lubuskiego i jego decyzja będzie wiążąca.

e(L)o - 57 minut temu, *.ksiezyc.pl No i dobrze... Szkoda kasy na ogórki odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl No cóż takie rzeczy się zdarzają, np w czasach ' covidu' bodajże tylko Raków jeździł na wyjazdy i to tylko pod stadion. To tylko jeden mecz najwazniejsza jest wygrana. odpowiedz

Canal+ jest drogi - 4 godziny temu, *.46.47 Jeśli policja podtrzyma swoją negatywną opinię, prezydent Zielonej Góry i tak może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tego spotkania w formie imprezy masowej. Wówczas policja może się odwołać do wojewody lubuskiego i jego decyzja będzie wiążąca.



typowe państwo policyjne

Ciekawe czy w jakimkolwiek innym kraju przy okazji meczów piłkarskich tez sie dzieja takie cyrki na porzadku dziennym

U nas to zmierza do tego ze niedługo mecz Termalici z Podpizdziem bedzie podwyzszonego ryzyka odpowiedz

5G - 4 godziny temu, *.chello.pl @Canal+ jest drogi :

Co kraj to obyczaj.

Byłem w Lizbonie na meczu Casa Pia - FC Porto.

Kibice Porto w barwach swobodnie poruszali się komunikacją i nikt nikomu nie wadził.

U nas nie do pomyślenia. odpowiedz

69 - 2 godziny temu, *.orange.pl @5G: To chyba za slabo jestes zorientowany w klimacie kibicowskim w Portugalii.Ufam ze rzeczywiscie moglo byc tak jak mowisz ze jechali sobie gdzies tam w barwach,mobli byc to zwykli janusze.Pomijam kwestie ze wcale bym sie nie zdziwil jesli pol godziny pozniej juz nie mieli tych swoich barw.





Portugalia ma specyficzny klimat,ale nie jest czyms niesamowitym jesli odbedzie sie wieksza zadyma na miescier czy pod/na stadionie. Obecnie cala zachodnia europa (jedni wolniej drudzy szybciej) odradza sie pod wzgledem kibolstwa.Tylkko my stoimy w dolku... odpowiedz

96 - 1 godzinę temu, *.aster.pl @69: to wyskakuj na ulice albo na trase kroić wrogie barwy, poprawisz status :) śmieszne to wszystko, totalna dziecinada odpowiedz

:] - 1 godzinę temu, *.106.67 @5G:



to wyprowadź sie tam, jak nie Ci nie pasuje... odpowiedz

popuLaryzator - 5 godzin temu, *.02.net To może w Warszawie rozegrać i podzielić sie wpływami, można? odpowiedz

Peter - 56 minut temu, *.vectranet.pl @popuLaryzator: Wtedy Lechia nie miałaby szans nawet na nawiązanie walki z Legią, poza tym dla nich to najważniejszy mecz w historii klubu. Nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. odpowiedz

Zawsze - 5 godzin temu, *.plus.pl W uzupełnieniu..to nie jest tak, że zarząd Lechiii nie chce kibiców Legii w Zielonej Górze.

W klubie Lechia robią wszystko, aby ten mecz odbył sie w udziałem 5 tyś kibiców w tym gości z Warszawy. Policja jednak stawia durne warunki i się zaczyna przepychanka.

W Lechii, której Prezes Legionista - Maciej Murawski robią WSZYSTKO co mogą. W Zielonej górze to mecz absolutnie historyczny, najważniejszy. Zreszta nie tylko Prezes jest Legionista. Jest tu kilku (L) w klubie :) odpowiedz

Heh - 6 godzin temu, *.chello.pl Nie mogą zorganizować meczu na stadionie żużlowym w Zielonej Górze (stadion Falubazu)? Przecież na stadionach żużlowych płyta wewnątrz toru jest odpowiednia(to samo co na lekkoatletycznych), a skoro i tu i tu jest naturalna nawierzchnia, to co za różnica. Więcej kibiców wejdzie i obiekt ma Policja obcykany. Tylko pewnie PZPN by musiał specjalną licencję wydać, ale myślę że w ramach promowania piłki nożnej w lubuskim też by wyjątek zrobili. odpowiedz

Zawsze - 5 godzin temu, *.plus.pl @Heh: nie da się, to tylko wygląda pięknie na zdjęciach.



Zielona (L) Góra czeka !

Jadzia666 - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Heh: Murawa na Falubazie (W69) ma za małe wymiary. Stąd decyzja o stadionie lekkoatletycznym na ul.Urszuli 22 : boisko główne o wym. 67 m x 100 m, widownia na 7 tys. widzów. Zgodzili się na 5000 tyś widzów, by zachować strefę buforową. Kubicki lubi policję sądzę, że nie zgodzą się na Legionistów. Po prostu, najlepszych Polsce kibiców się boją. odpowiedz

