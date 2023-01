Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek meczu o godzinie 15:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - KORONA FORTUNA:

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net Brawo, Panowie! odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Hurrrrraaaaaa!!!!!

3-2 mamy to !!!!!!

Jak już koronę pokonały to nam nikt nie podskoczy w tej ekstraklasie ......

A teraz muszą zjeść snikersa !!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Augustyniak zamiast Ślisza, Trzeba kupić dobrego stopera. Ślisza trzeba opchnąć, choćby za batona... odpowiedz

eLo - 1 godzinę temu, *.252.114 Był karny? odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I jak zwykle nie poddawaj się ukochana ma .....

Z kim z Koroną !!!!

Zapomnieli że mecze trwają w ekstraklasie 90 minut ????

Wygrywać 3-0 i po dwóch doskonałych interwencjach obrony 3-2

A to może być nie koniec mecz trwa .... odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A Muci to dotknął piłkę?

Wyszedł postać?

wchodzi gość na 25min i dramat. Zero jakiejkolwiek chęci na pokazanie się odpowiedz

Legia Korona - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 80 minuta i 18000 kibiców śpiewa ..nie poddawaj się ......90 minuta 3:3 18000 tysięcy kibiców śpiewa nic się nie stało...., odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Slisz ?????co ten człowiek jeszcze robi w Legii .Ta miernota piłkarska to nie powinna mieć miejsca nawet w rezerwach .

Dramat jakiś !!!! odpowiedz

Elektryczny - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Robin(L):

On ma specjalną rolę, jego zadaniem jest nadawanie dramatyzmu, żeby więcej emocji było w meczu :) odpowiedz

Jestem dumny - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zmiana Prezesa

Zmiana Trenera

Zmiana Dziadków czytaj Piłkarzy

Sikawka jeszcze jednego lub dwa ustrzel odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jestem dumny: Zacząłbym jednak od zmiany murawy:)) odpowiedz

Kocur a teraz ogòr... - 1 godzinę temu, *.252.114 CarLitOS Sos ....schodzi z boiska co sie stało? napadzior stał sie ogòrem... odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zapomnieli im powiedzieć że mecz trwa 90 min a nie 60 odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tobiasz! Co? Ręcznik!!!! odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale wiocha... z 3-0 na 3-2 z ostatnią drużyną odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wykrakałem... odpowiedz

Owszem - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przeciwnikiem Legii w tym meczu to na pewno nie jest korona która jest o dziwo gorsza od stanu murawy odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Fajna gra. Mioduski chyba osobiscie dba o murawe....... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @MIODUSKI OUT !!!!: Murawa jest jedynym jak na razie wzmocnieniem w zimowym okienku odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak na taki stan murawy to gra całkiem niezła , ale to tylko Korona :) odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No i git odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl Po dramatycznym meczu 3-2 (Carlitos x 2, Rosołek) odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek:

Errata:

Nie sądziłem, że Korona będzie taka cienka...

Gramy bardzo przyzwoicie. odpowiedz

Miałeś rację - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek:

Zapowiada się jednak trochę dramatyzmu.

Tylko inni strzelcy, Carlitos niestety nie potrafi się odblokować. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Miałeś rację: 50 mecz Carlitosa, myślałem że spręży poślady.

I tak się spiął, że nie rozpiął worka z bramkami... odpowiedz

aaa - 3 godziny temu, *.. daj ktos link do streama odpowiedz

Lenin - 3 godziny temu, *.mm.pl Oooo Ręcznik Miszta nawet na ławę się nie łapie No wreszcie !!! brawo za decyzję!!! odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tobiasz

Johansson ... Nawrocki ... Ribeiro

Wszołek ... Wszołek ... Augustyniak ... Mladenović

Josue

Carlitos ... Muci odpowiedz

OtyłyPAn - 4 godziny temu, *.orange.pl Dajcie linka na transmisje odpowiedz

pegiezet - 3 godziny temu, *.chello.pl @OtyłyPAn: http://cdn.sportcast.life/webplayer.php?t=ifr&c=2019221&lang=en&eid=106137311&lid=2019221&ci=27&si=1&ask=1675000800 odpowiedz

Cichy - 4 godziny temu, *.84.57 Do boju LEGIO marsz!!!!! odpowiedz

Robson - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Gdzie te składy nie utrudniajcie odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 4 godziny temu, *.52.135 Potężna ławka odpowiedz

Anty Kosta - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Lemiesz Grochuw: ławka rezerwowych pokazuje potencjal jakim dysponujemy w tym sezonie i obraz zmarnowanych okienek transferowych za czasów Kucharskiego. Baku Kramer - zeszłoroczny szrot na trybunach a Celhaka Sokołowski Charatin - szrot sprzed 2 i 1,5 roku? Na ławce :) odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Anty Kosta: ważne że Miszta poza kadrą i Skibickiego się pozbyli postęp jakiś zawsze to jest odpowiedz

Fcm - 4 godziny temu, *.centertel.pl Stawiam 2:0 dla Legii :) odpowiedz

Legion - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kramer to jeszcze w ogóle jest w Legii? odpowiedz

Sokół - 4 godziny temu, *.. @Legion: Kramer to nie wypal tak samo jak Baku ! odpowiedz

Asat - 5 godzin temu, *.wifimax.pl Ten szczyl sędziuje zapinajcie pasy odpowiedz

