Konferencja pomeczowa

Runjaić: Dostosowaliśmy się do jakości murawy

Niedziela, 29 stycznia 2023 r. 17:53 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Jestem zadowolony ze zwycięstwa. Szczególnie po tak długiej, w moim odczuciu za długiej przerwie. Pierwsza połowa była świetna w naszym wykonaniu. Zdominowaliśmy rywala i do bramki Bartka Kapustki wyglądaliśmy bardzo dobrze. Natomiast później już się posypało... Można powiedzieć żartobliwie, że dostosowaliśmy się poziomem do jakości murawy.









Wiem, że to nie pierwszy raz jak tracimy dużo bramek. Natomiast pół żartem, pół serio... Jeśli będziemy strzelać o jednego gola więcej od rywali, to będę zadowolony. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać, będziemy o tym rozmawiać. Zabrakło też Artura Jędrzejczyka, a czekamy na Lindseya Rose... Obaj palą się do gry. Inna sprawa, że nie powinniśmy tak łatwo tracić bramek. Szczególnie tej drugiej z nich. Pamiętajmy też o murawie. Jeśli grasz na takim boisku, to przez cały mecz zużywasz dużo energii. Musimy być też przygotowani, że w kolejnych meczach będzie ciężko, że rywale również będą walczyć o każdy centymetr boiska, o górne piłki, o tzw. drugie piłki. Mamy nad czym pracować.



Co do postawy w ataku to gramy z jasnym pomysłem. Mamy określony model gry i zawodnicy dobrze wiedzą, jakie są zasady. Dzięki temu widzimy indywidualną jakość poszczególnych graczy. Dajemy im przestrzeń, żeby mogli wyrazić siebie i pokazać to na placu gry.