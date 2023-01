Konferencja pomeczowa

Kuzera: Druga połowa dobrym prognostykiem

Niedziela, 29 stycznia 2023 r.

Kamil Kuzera (trener Korony): Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z wyniku, bo nie udało nam się zapunktować. Natomiast zbyt łatwo traciliśmy bramki. Z tego musimy wyciągnąć wnioski. Natomiast na pewno budujące jest to, że jesteśmy w stanie z 3-0 wyciągnąć na 3-2 i napędzić stracha rywalowi na trudnym terenie. Jestem zadowolony z drugiej połowy. To dobry prognostyk na przyszłość.



Jeśli będziemy tak funkcjonować, a zmiennicy będą dodawać energii, to tanio skóry nie sprzedamy w walce o ekstraklasę. Musimy uwierzyć, że naprawdę potrafimy. Jeśli cieszymy się grą w piłkę, to życie pokazuje, że potrafimy skutecznie bronić i zdobywać bramki. Wierzę, że nasza postawa w drugiej połowie, przekuje się na resztę sezonu.









Wierzę w ten zespół. Zarówno wierzę w Bartka Śpiączkę, jak i w każdego zawodnika. Wiem, że Śpiączka nie trafia do bramki, ale wiem, że ta karta odwróci się. Inna sprawa, że powinniśmy więcej kreować sytuacji ofensywnych. Nie chcę ustalać, kto jest pierwszy, drugi, a kto trzeci na danej pozycji. Musimy patrzeć na dyspozycję poszczególnych graczy i tak umówiliśmy się z zespołem. To, że ktoś nie pojawił się w Warszawie, to pewnie jest to rozczarowanie, ale musimy jechać w jednym kierunku. Tu każdy odgrywa swoją rolę w tym zespole. Nikogo nie skreślam, nie szufladkuję. Po prostu jest rywalizacja o miejsce w składzie.