Pokazali dwie twarze

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Mateusz Jenda



Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

Robin(L) - 49 sekund temu, *.t-mobile.pl Pan Kopacz Slisz???? Ja się pytam co ta miernota piłkarska jeszcze robi w Legii???

On nawet miejsca nie powinien mieć w drużynie rezerw. To jest wielkie nieporozumienie w pierwszym zespole.

Panowie KOPACZE to zapomnieli że mecz trwa 90minut???

Wymęczone 3-2 z taką potęga piłkarska jak Korona Kielce to jest naprawdę wyczyn i jest się z czego cieszyć.!!!!! 10 minut dłużej ten mecz by trwał to skończyło by się 3-3 lub gorzej.

A to co zrobił Carlitos jak miał okazję na 4-0, to jest naprawdę wyczyn oglądałem powtórkę z 10 razy z różnych ujęć to takie piłki to dzieci na orliku potrafią zamienić na bramkę a tu Pan co zarabia grając profesjonalnie w piłkę............

Oj nie wygląda to zbyt dobrze jak narazie.....

To dopiero pierwszy mecz i musza się rozkręcić ale żeby im czasu starczyło.

odpowiedz

Darek - 4 minuty temu, *.tpnet.pl 3:0 mecz pod kontrolą i nagle zaczynają odwalać kaszane. Pierwszą połowę aż się chciało oglądać. Druga to lipa całkowita. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 17 minut temu, *.netfala.pl Ze Sliszem zawsze gramy w 10 ................ Dramat 2 ga połowa... odpowiedz

Cinek - 14 minut temu, *.play-internet.pl @Trener Bramkarzy:chyba w 9 bo zapomniałeś o mladenoviciu odpowiedz

Biała siła - 24 minuty temu, *.vectranet.pl No cóż ,o mały włos od frajerstwa. odpowiedz

Olo - 36 minut temu, *.chello.pl Ledwo wygrali u siebie z ostatnią drużyną w lidze, do tego nałapali od cholery kartek... czarno widzę resztę rundy wiosennej... odpowiedz

gazza - 39 minut temu, *.inetia.pl Slisz grał czy stał ???

Carlitos - Coś ty spartolił ??? Ale i ta cie lubie ! odpowiedz

Wiśniak - 41 minut temu, *.com.pl Tyle żółtych kartek to wstyd i żenada

Więcej koncentracji odpowiedz

Rysio - 51 minut temu, *.play-internet.pl No i Sikawka by nam nasikał...zgroza odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 51 minut temu, *.play-internet.pl 3:0 to niebezpieczny wynik odpowiedz

bronek49 - 53 minuty temu, *.chello.pl to tylko Legia tak potrafi prowadząc 3-0 z drużyną która jest w ogonie tabeli ledwo wygrała dając sobie strzelić dwie bramki a zaczeło się od tego że Wszołek będąc przed bramkarzem zamiast strzelać to podawał i w dodatku żle zamiast wygrać spokojnie 4-5 do zera musieliśmy się denerwować czy Legia wygra zepsuli w drugiej połowie wrażenia z pierwszej połowy odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 56 minut temu, *.btcentralplus.com Pierwsze 47 minut wzorowo. Ostatnie 43 minut 'mioduskowo'. odpowiedz

Sl - 59 minut temu, *.vectranet.pl Zamiast wygrac z 5:0 a sytuacji do tego bylo od groma kolejny raz po straconej bramce robia sie obsr..ni. A Mladen tragedia niby dochodzi do sytuacji zeby wylozyc patelnie to wtedy leb w dol i kopnac byle w strone bramki odpowiedz

Pnd - 1 godzinę temu, *.waw.pl To jest śmianie się w twarz kibicom i jeszcze to dziekujemy na koniec za co? To ostatnia drużyna, zbieranina przypadkowych kopaczy, mioduski dalej wyprowadza kasę z Legii, a wy zamiast protestować, jeszcze klaszczecie, przyjedzie tu byle poważna drużyna i nas klepnie 0:3 odpowiedz

Fartem daleko nie zajdziemy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tyle w temacie odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Udało się...kochani udało się....hurrra z ostatnią drużyną prowadząc 3:0 i mając inne okazje do strzelania bramek.... udało się!!!! A Kristjaic powie że najważniejsze są 3 punkty. Mioduski won murawa gorsza tragedia niż zaorane pole mojego teścia a wrzutki i podania Mladenovicia i Wszolka to tragedia. Zawodowy piłkarz nie potrafi dograć piłki i jak Carlitos strzelić na 4 0 to o czym my tu piszemy. Ale udało się i tracimy tylko 7 punktów. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki!!! Mioduski ty wiesz co odpowiedz

KraJan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mecz tragedia. Obrony brak. A jak się nie chce grać w piłkę to z 3-0 robi się szybko 3-2. Do tego 7 żółtych kartek. Za chwilę trzeba będzie grać zawodnikami z III ligi albo juniorami. odpowiedz

Sin - 1 godzinę temu, *.18.225 Raczej twarz i dooope odpowiedz

Fafik - 1 godzinę temu, *.orange.pl W pierwszej połowie zagrali całkiem nieźle, ale to co zrobili w drugiej połowie po strzeleniu gola na 3:0 to albo olewka albo sabotaż.

A przypomnę ze graliśmy tylko z ostatnią drużyna w lidze.

odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.inetia.pl zieliński i miodek może by obrońców kupili , tyle sezonów i jeszcze to do nich nie dotarło? odpowiedz

Anty Kosta - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Augustyniak to nie jest obrońca !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.