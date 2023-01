Ribeiro: Potrzebujemy takiej atmosfery jak dziś

Niedziela, 29 stycznia 2023 r. 19:24 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Graliśmy nieźle, szczególnie w pierwszej połowie. Powinniśmy strzelić czwartą bramkę, ale niestety nie udało nam się to. Na koniec najważniejsze jest jednak, że osiągnęliśmy nasz cel i zdobyliśmy trzy punkty - powiedział po zwycięstwie z Koroną Kielce obrońca Legii, Yuri Ribeiro.



- Czasami w futbolu zdarzają się takie rzeczy jak dziś w drugiej cześci. Musimy przeanalizować nasze błędy i popracować nad ich wyeliminowaniem.









- Znaliśmy wynik meczu Rakowa, skupialiśmy się jednak tylko nad naszym zadaniem, to było najważniejsze. Zawsze walczymy o jak najlepszy wynik. Do tego potrzebujemy też takiej atmosfery, jaka była dziś na stadionie. Nasi kibice byli wspaniali.



- Mówiąc szczerze, czuje się bardzo dobrze na swojej nowej pozycji. Myślę, że mogę na niej znacznie pomóc drużynie. Jestem silny, dobry w powietrzu, szybki. Nie ważne na jakiej pozycji zostanę wystawiony, chcę pomóc drużynie.



- Będziemy walczyć o tytuł do końca. Znamy naszą drużynę, jakość i możliwości. Wiemy też, jakie są oczekiwania naszych kibiców i są one zrozumiałe. Jeśli chcemy być mistrzem potrzebujemy takiej presji. Jesteśmy na nią gotowi.