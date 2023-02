U-15: Hiszpania 3-0 Polska. Grał Mozie

Reprezentacja Polski do lat 15 przegrała 0-3 (0-1) z Hiszpanią w meczu towarzyskim rozegranym w Hiszpanii. W wyjściowym składzie znalazł się legionista, Pascal Mozie, który rozegrał jedną płowę. Następne spotkanie "biało-czerwoni" rozegrają 2 lutego o godz. 11:00 również z Hiszpanią. Hiszpania 3-0 (1-0) Polska Antonio Fernández 30, Asier Bonel 55, 57 Hiszpania: 1. Iker Rodríguez - 2. Pablo García (68, 22. José Manuel Ortega), 3. José Luis Sáez (68, 12. Mario Navarro), 4. Marco Carbonero, 5. Madou Murcia (74, 20. Álex Mora), 6. Víctor García (59, 16. José Antonio Ortega), 8. Guillermo Fernández (68, 18. Taufik), 10. Antonio Fernández (74, 15. Anadón), 9. Asier Bonel (59, 19. Óscar Gistau), 17. Alejandro Hernández (59, 7. Oyono), 21. Juan Vacas (74, 11. Pedro) Polska: 1. Jakub Zieliński - 5. Mateusz Cegliński, 15. Jakub Kaszub, 6. Mateusz Leniart (61, 16. Gracjan Czapniewski), 14. Dawid Korzeniowski, 13. Pascal Mozie (41, 18. Karol Delikat), 7. Kamil Małota (61, 17. Mateusz Bartkowiak), 8. Maciej Ruszkiewicz (68, 20. Filip Michałowski), 10. Daniel Węgrzyn (68, 21. Kacper Minuczyc), 11. Antoni Uchroński (74, 2. Jakub Zawadzki), 9. Oliwier Siniawski (61, 19. Antoni Tarkowski) Grano 2x40 minut

