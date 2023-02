U-15: Hiszpania 4-1 Polska. Grali legioniści

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Dariusza Gęsiora przegrała 1-4 z Hiszpanią w drugim meczu towarzyskim rozegranym w Hiszpanii. W wyjściowym składzie znaleźli się obaj powołani piłkarze Legii, Antoni Błocki i Pascal Mozie. U-15: Hiszpania 4-1 Polska Polska: (skład wyjściowy) 22. Antoni Błocki - 21. Kacper Minuczyc, 5. Mateusz Cegliński, 13. Pascal Mozie, 18. Karol Delikat, 17. Mateusz Bartkowiak, 7. Kamil Małota, 8. Maciej Ruszkiewicz, 3. Hubert Kędziora, 19. Antoni Tarkowski, 14. Dawid Korzeniowski Grano 2x40 minut.

