Legia Ladies: Wyniki legionistek w sparingach

Drużyna Legia Ladies przygotowuje się do rundy wiosennej rozgrywek III ligi w sezonie 2022/23. W rozegranym w sobotę w LTC sparingu z III-ligową Wartą Poznań, legionistki zwyciężyły 6-1 (0-1). Bramki dla naszej drużyny zdobyły Amanda Moura Pietrzak 3, Marta Chmielewska, Barbara Staszewska i Maria Komala. Legionistki przed tygodniem przegrały przy Łazienkowskiej (pod balonem) z IV-ligowymi Diamentami Warszawa 1-3, a jedyną bramkę dla naszej drużyny zdobyła Aneta Wasiak . Wcześniej Legia Ladies przegrały wewnętrzny sparing z zespołem Legia Ladies U-17 (CLJ) 2-4. Przed legionistkami jeszcze dwa sparingi przed wylotem na obóz do Hiszpanii (17-25 lutego). Za tydzień nasze zawodniczki zagrają z Unią Lublin.

