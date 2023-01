Runjaić o powrocie Pekharta: Cieszę się, to klasowy zawodnik

Sobota, 28 stycznia 2023 r. 11:14 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Rozważaliśmy wiele opcji, ale po analizie uznaliśmy, że Tomas będzie najlepszą z nich. Co za nim przemawia? Już grał w Legii i chce tu wrócić. To bardzo ważne, zależy mi na graczach, którzy identyfikują się z Legią. Nie będzie potrzebna faza integracji, on świetnie zna drużynę, chyba lepiej ode mnie. My znamy jego możliwości fizyczne i styl gry. To klasowy zawodnik, wielokrotnie to udowodnił, że może być wartościowy dla drużyny - mówi Kosta Runjaić o Tomasie Pekharcie, który podpisze kontrakt ze stołecznym klubem.



- Przede wszystkim cieszę się, że nie straciliśmy żadnego zawodnika, bo nie zawsze chodzi o nowe transfery, ale też o utrzymanie jądra drużyny. Nie mogę brać pod uwagę Blaza Kramera w swoich planach przez najbliższe tygodnie, a może i miesiące. Musieliśmy więc rozejrzeć się i zastanowić nad obsadą pozycji napastnika.









- Nie mamy obecnie takiego typu napastnika w Legii jak Pekhart. Mamy oczywiście swoje oczekiwania odnośnie tego transferu, jego wkładu jeśli chodzi o grę drużyny. Oczekujemy zwiększenia zagrożenia pod bramką rywali i w stałych fragmentach w fazie ofensywnej. To jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy napastnik jeśli chodzi o grę głową w lidze. Cieszę się z transferu, ale cieszę się w każdej sytuacji, kiedy wszyscy wykonują dobrze swoją robotę. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych strat kadrowych w wyniku kontuzji. Cały czas obserwujemy rynek transferowy, zobaczymy co się wydarzy. Na pewno to będzie ciekawa runda, cieszę się, że wracamy do gry. Po tak długiej przerwie nie możemy powiedzieć, jak się zagra. Pekhart miał długą przerwę, ostatni mecz w listopadzie, ale znamy jego profil, szczegółowe statystyki. Na pewno nie wrzucimy go do zimnej i głębokiej wody, będziemy wszystko robić krok po kroku, ale jeśli będzie przygotowany, szybko zacznie grać.