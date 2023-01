Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 28 stycznia 2023 r. 21:06 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Trwają przygotowania do rundy wiosennej. Juniorzy starsi zremisowali 1-1 z Escolą Varsovia U19. Legia U16 pokonała w Lipsku RB Leipzig 5-4, a Legia U14 wygrała ze swoimi niemieckimi rówieśnikami aż 9-1. Legia U17 po zaciętym meczu wygrała 3-2 z Wartą Poznań, za to w meczu drużyn U15 górą (0-2) byli bardziej skuteczni poznaniacy.



Sparing: Legia U19 (2004/5 i mł.) 1-1 (1-0) Escola Varsovia U19

Gole:

1-0 15 min. Oskar Lachowicz (as. Bartosz Mikołajczyk)

1-1 55 min.



Strzały (celne) [25-90']: Legia 14 (7) - Escola 14 (10)



Legia: Jakub Murawski – Franciszek Saganowski [06](63' Karol Kosiorek, [kont.] 88' Franciszek Saganowski), Kacper Potulski [07], Jakub Okusami, Viktor Karolak [06](75' Bartosz Krasuski) – Kacper Knera (75' Bartosz Mikołajczyk), Bartosz Mikołajczyk (46' Kacper Bogusiewicz [06]), Oskar Lachowicz – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret (63' Szymon Siodłowski), Dawid Niedźwiedzki (46' Cyprian Pchełka [06])

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Sparing: Legia U17 3-2 (1-1) Warta Poznań U17 ('06 i mł.)

Gole:

1-0 3 min. Igor Skrobała (as. Tomasz Rojkowski)

1-1 9 min. Maciej Wanat

1-2 62 min. min. Maciej Wanat

2-2 74 min. Przemysław Mizera (as. Igor Skrobała)

3-2 81 min. Igor Skrobała b.a.



Strzały (celne): Legia 18 (10) - Warta 17 (12)



Legia: Wojciech Banasik (46' Hubert Nowak)- Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek, Dawid Rudnicki, Jakub Grzejszczak (70' Antoni Klukowski [07])- Maciej Saletra, Aleksander Iwańczyk [07](46' Jakub Adkonis [07]), Jakub Żewłakow (56' Igor Busz [07]) - Igor Skrobała, Tomasz Rojkowski (56' Przemysław Mizera), Antoni Klukowski [07](46'gr. test.)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: RB Lipsk U16 (07 i mł.) 4-5 (2-2) Legia U16

Gole:

0-1 14 min. Stanisław Gieroba (as. Jakub Zbróg)

1-1 22 min.

1-2 33 min. bramka samobójcza (as. Alex Cetnar)

2-2 37 min.

2-3 59 min. Radosław Czerwiec (as. Adrian Gilant)

2-4 66 min. Stanisław Gieroba b.a.

3-4 67 min.

3-5 81 min. Adrian Gilant (as. Dawid Nos)

4-5 87 min.



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Kassyanowicz) - Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08], Radosław Czerwiec - Jan Leszczyński, gr. testowany, Max Pawłowski - Jakub Zbróg, Stanisław Gieroba, Alex Cetnar oraz: Maksymilian Sterniczuk [08], Dawid Nos, Adrian Gilant, Kuba Solecki

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 0-2(0-0) Warta Poznań '08

Gole:

0-1 46 min. b.a.

0-2 80+1 min.



Strzały (celne): Legia 28 (14) - Warta 7 (5)



Legia: Jan Bienduga (46' Marcel Grzejda) - gr. testowayny (54' Patryk Mackiewicz), Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski, Daniel Foks - Marcel Kiełbasiński (54' Jakub Sito) , Kacper Morawiec (70' Marcel Kiełbasiński), Kacper Borowiec, - Juliusz Rafalski (69' gr. testowany [kont] 74' Jakub Oremczuk), gr. testowany, Jakub Oremczuk (54' Mikołaj Jasiński)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Sparing: RB Lipsk U14 1-9 (0-6) Legia U!4 (2009 i mł.)

Gole:

0-1 12 min. Mateusz Strzelecki (as. Norbert Merchel)

0-2 16 min. Fabian Mazur (as. Norbert Merchel)

0-3 27 min. Mateusz Strzelecki (as. Fabian Mazur)

0-4 33 min. Mateusz Strzelecki (as. gr. testowany)

0-5 36 min. Piotr Kaniewski (as. Fabian Mazur)

0-6 37 min. Fabian Mazur

1-6 44 min.

1-7 59 min. Mateusz Strzelecki (as. Jakub Juszczak)

1-8 80 min. Mateusz Pawłowski (as. Mateusz Strzelecki)

1-9 84 min. Bartosz Korżynski (as. Piotr Kaniewski)