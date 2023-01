Marek Kania drugi po 1. dniu MP w wieloboju sprinterskim

W sobotę w Tomaszowie Mazowieckim rozegrano pierwsze wyścigi w mistrzostwach Polski łyżwiarzy szybkich w wieloboju i wieloboju sprinterskim. Marek Kania zajął drugie miejsce w wyścigach na 500 i 1000 metrów i w klasyfikacji generalnej jest drugi. – Jestem bardzo zadowolony z obu drugich miejsc, bo cała nasza trójka z Piotrkiem Michalskim i Damianem Żurkiem walczy ze sobą o setne sekundy. Miałem nadzieję, że po urazie nie będę odstawał zbyt mocno od chłopaków, a dalej jestem na równym poziomie. Lecąc do Stanów [na Zimową Uniwersjadę - przyp. B.], myślałem, że powalczę o więcej niż jeden medal. Przyjechały jednak mocne ekipy, z nazwiskami ścigającymi się w grupie A PŚ, więc cieszę się, że udało się wyszarpać ten medal – mówi Kania. W sobotnim wyścigu na 500 metrów, Marek Kania uzyskał czas 35.82 sekundy, zwyciężył Piotr Michalski (35.75s.). Na 1000 metrów Kania miał wynik 1:11.03 min., z kolei Michalski - 1:10.96 min. Po pierwszym dniu wieloboju sprinterskiech pierwsza trójka wygląda następująco: 1. Piotr Michalski (KS AZS AWF Katowice) – 71.230, 2. Marek Kania (Fundacja ŁiSW Legia Warszawa) - 71.335, 3. Damian Żurek (KS Pilica Tomaszów Mazowiecki) - 71.480.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.