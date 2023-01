Dwie rugbistki Legii - Tamara Czumer-Iwin oraz Ilona Zaishliuk w ostatnich dniach przebywały wraz z reprezentacją Polski na campie w Marcoussis we Francji. Kadrowiczki miały możliwość ćwiczyć m.in. z reprezentantkami Francji, co mamy nadzieję zaprocentuje w kolejnych turniejach Mistrzostw Polski w tym sezonie.

