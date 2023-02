KSW

KSW: Wrzosek powalczy z Moznym w Libercu

Środa, 1 lutego 2023 r. 14:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 25 lutego, podczas gali KSW w czeskim Libercu, Arkadiusz Wrzosek zmierzy się z 31-letnim Słowakiem, Tomasem Moznym, który na początku tego roku podpisał kontrakt z KSW. Mozny walczył już wcześniej z Wrzoskiem z formule K-1 - w październiku 2015 roku podczas gali NGP w Warszawie, Słowak wygrał decyzją sędziów punktowych.



W MMA Słowak ma na swoim koncie dwa pojedynki i jedno zwycięstwo - odniesione w październiku zeszłego roku na gali RFA, kiedy pokonał Kamila Mindę w drugiej rundzie. Był to powrót Moznego po 11 latach do tej formuły sztuk walki, który w ostatnim czasie toczył walki kick-bokserskie.



Bilety na galę, która odbędzie się w Home Credit Arena w Libercu nabywać można TUTAJ, w cenie od 100 do 300 złotych.