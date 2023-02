Na stadionach: Pranie pieniędzy w Gdańsku

Środa, 1 lutego 2023 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami pierwsze mecze rundy rewanżowej sezonu 2022/23, które po raz pierwszy odbyły się w styczniu. Pełne sektory gości były w Łodzi, gdzie pojechała Pogoń, na Cracovii (gdzie udał się Górnik) i Mielcu (gdzie zawitali lechici).



Opraw na inaugurację wiosny było niewiele. Widzew przygotował prezentację składającą się z dwóch kartoniad, transparentu i racowiska, a całość przedstawiała hasło "Serce Łodzi bije właśnie tu". Portowcy w sektorze gości pokazali podświetlony pirotechniką foliowy napis "1948". Z kolei Lechia pokazując choreografię "Die Geldwäsche" uderzyła we właścicieli swojego klubu. Wielka szkoda, że derby Dolnego Śląska rozegrane zostały bez udziały kibiców z Lubina.



Niestety, w rundzie wiosennej Górnik Zabrze znacznie zmniejszył pulę biletów dla kibiców gości - oficjalnie przez budowę czwartej trybuny. Lechia wyprzedała bilety na wyjazd do Zabrza w 12 minut, po czym ogłosiła, że ruszy na Górny Śląsk w nadkomplecie.



Ekstraklasa:



Widzew Łódź - Pogoń Szczecin (907)

Kibice Pogoni w komplecie przyjechali do Łodzi, gdzie zaprezentowali podświetloną folię "1948". Widzewiacy zaprezentowali oprawę składającą się z kartoniady "Serce", zmienionej po chwili na "Łodzi". Całość uzupełnił transparent "bije właśnie tu" oraz konkretne racowisko w młynie.



Cracovia - Górnik Zabrze (900)

Niewiele ponad 7 tysięcy kibiców pojawiło się na poniedziałkowym meczu Cracovii. Fani Górnika licznie stawili się w sektorze gości.



Stal Mielec - Lech Poznań (550)

Lechici na pierwszy w tym roku wyjazd do Mielca udali się w dobrej liczbie - 550 osób, w tym liczne wsparcie KSZO (69) i Cracovii (45). Stal wspierana przez Czarnych Jasło i Sandecję.



Legia Warszawa - Korona Kielce (336)

Przy Łazienkowskiej ponad 18 tysięcy kibiców. Koroniarze przyjechali pociągiem rejsowym w 336 osób i z trzema flagami.



Warta Poznań - Raków Częstochowa (200)

Raków przyjechał do Grodziska Wielkopolskiego w ok. 200 osób, z dwiema flagami i transparentem "Berza Hools Raków. Ćwierć wieku na kibicowskim szlaku".



Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (185)

Białostoczanie na wyjazd do Gliwic przyjechali transportem kołowym w 185 osób, w tym Mazur Ełk (7). Nie mieli ze sobą żadnej flagi, co tłumaczą wygórowanymi cenami biletów na sektor gości, podyktowanymi przez gliwickich działaczy. Jagiellonia kupiła tańsze wejściówki na sektory gospodarzy i na ich podstawie weszła do klatki.



Miedź Legnica - Radomiak Radom (100)

Około setki fanów Radomiaka pojawiło się w piątek na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica.



Lechia Gdańsk - Wisła Płock ()

Lechiści na meczu z Wisłą zaprezentowali oprawę uderzającą we właścicieli klubu. Składały się na nią transparent "Die Geldwäsche" (Pranie pieniędzy) oraz sektorówka przedstawiająca Mandziarę i jego świtę. Frekwencja na tym spotkaniu - fatalna, na poziomie 5,7 tys. widzów.



Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin (-)

Dolnośląskie derby rozegrano niestety bez udziału kibiców gości, bowiem Zagłębie miało zakaz wyjazdowy za rzucenie rac na murawę. Ten fakt miał negatywny wpływ na kibolską atrakcyjność widowiska. Śląska na trybunach 9 tysięcy, z dopingiem przez całe spotkanie, pomimo bardzo niekorzystnego wyniku (0-3).





Wyjazd tygodnia: 907 kibiców Pogoni w Łodzi

Oprawa tygodnia: Choreo Widzewa na meczu z Pogonią



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach>



Legia Warszawa na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Widzew Łódź na meczu z Pogonią Szczecin:











Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Lechia Gdańsk na meczu z Wisłą Płock:









Warta Poznań na meczu z Rakowem Częstochowa (w Grodzisku Wlkp.):





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Miedź Legnica na meczu z Radomiakiem Radom:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Stal Mielec na meczu z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Śląsk Wrocław na meczu z Zagłębiem Lubin:









Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Cracovia na meczu z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Cracovią: