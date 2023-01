Jeszcze przed startem rundy rewanżowej, UZaLeżnieni wykonali kolejne efektowne graffiti sławiące nasz klub. Najnowsza praca UZL przedstawia hasło "Legia King", lwa obok herbu naszego klubu oraz... piękne okoliczności przyrody. Miejmy nadzieję, że będzie to dobry prognostyk przed rundą wiosenną obecnego sezonu.

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ciekawy wzór (-; odpowiedz

LegiaFans - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pięknie Cudo Oby Więcej (L) odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 Waldek King to będzie za tydzień w Lubinie odpowiedz

Ło matko !!! - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie no …. Szkoda ze nie Legia w krainie czarów … odpowiedz

