Marek Kania złotym medalistą MP w wieloboju sprinterskim

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania wywalczył dziś w Tomaszowie Mazowieckim złoty medal mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim, w wieloboju sprinterskim. Legionista po pierwszym dniu rywalizacji zajmował miejsce drugie, za Piotrem Michalskim, ale w niedzielnych wyścigach wyprzedził zawodnika AZS-u Katowice i zdobył tytuł mistrza Polski. W dzisiejszym wyścigu na 500 metrów Marek był drugi z wynikiem 35.72 sekundy, zwyciężył Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) z czasem 35.65se, a trzeci był Piotr Michalski (35.82s). Z kolei w wyścigu na 1000 metrów triumfował Marek Kania z czasem 1:11.00 min., o pięć setnych sekundy wyprzedzając Piotra Michalskiego i o 0.33s Damiana Żurka. - Przed weekendem sądziłem, że będę bił się o trzecie miejsce, ale po sobotnich biegach przeszła mi przez głowę myśl, iż złoto jest w moim zasięgu. Bardzo się cieszę, że udało się wygrać o jedną setną sekundy - powiedział Marek, dla którego był to pierwszy seniorski medal w mistrzostwach Polski. Mateusz Kania został sklasyfikowany na miejscu ósmym. W wieloboju, Karol Karczewski również był ósmy. Z kolei w kobiecym wieloboju sprinterskim Victoria Szewczyk był 12., Zofia Szombara - 14., Maria Kania - 16., a Julia Jaroszewicz - 25. Klasyfikacja końcowa wieloboju sprinterskiego (po 4. wyścigach): 1. Marek Kania (Legia Warszawa) 142.565 2. Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 142.575 3. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 142.795 Wyniki legionistów w MP: 500m kobiet: 21. Victoria Szewczyk 44.89s, 31. Zofia Szombara 45.76s, 32. Maria Kania 45.892s, 35. Julia Jaroszewicz 45.94s 500m: 2. Marek Kania 35.82s, 9. Mateusz Kania 38.02s 1000m kobiet: 26. Zofia Szombara 1:32.87 min., 27. Maria Kania 1:33.27 min. 31. Victoria Szewczyk 1:35.64 min., 33. Julia Jaroszewicz 1:35.99 min. 1000m: 2. Marek Kania 1:11.03 min., 14. Mateusz Kania 1:17.49 min. 500m: 6. Karol Karczewski 38.88s 5000m: 7. Karol Karczewski 7:18.90 min. 500m: 12. Victoria Szewczyk 44.66s, 20. Zofia Szombara 45.86s, 25. Maria Kania 46.36s, 27. Julia Jaroszewicz 46.39s 500m: 2. Marek Kania 35.82s, 9. Mateusz Kania 38.02s 1000m kobiet: 15. Zofia Szombara 1:32.61 min., 16. Victoria Szewczyk 1:33.07 min., Maria Kania 1:33.42 min. 1000m: 1. Marek Kania 1:11.00 min., 9. Mateusz Kania 1:17.53 min. 1500m: 11. Karol Karczewski 1:57.99 min. Wielobój sprinterski kobiet: 12. Victoria Szewczyk, 14. Zofia Szombara, 16. Maria Kania, 25. Julia Jaroszewicz Wielobój: 8. Karol Karczewski Wielobój sprinterski mężczyzn: 1. Marek Kania, 8. Mateusz Kania

