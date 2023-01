Transfery

Gual od nowego sezonu w Legii?

Niedziela, 29 stycznia 2023 r. 21:36 Redakcja, źródło: Canal+ Sport

Napastnik Jagiellonii Marc Gual był bohaterem kolejnego odcinka Turbokozaka w Canal+ Sport. 26-letni Hiszpan został zapytany przez prowadzącego program Bartosz Ignacika o zainteresowanie ze strony Legii. - Tak, słyszałem, że interesuje się mną Legia Warszawa. Zobaczymy, na razie mamy połowę sezonu. Mamy czas żeby o wszystkim porozmawiać - odpowiedział Gual.









- Jeśli interesuje się tobą zespół, który wygrywa wiele tytułów, to zawsze jest dobrą opcją. Znam dobrze tę ligę i ją lubię. Chcę zdobywać tytuły, a Legia to dobry zespół, by to robić.



- Czy transfer jest możliwy po sezonie? Oczywiście. Mam jeszcze pól roku kontraktu w Białymstoku i zobaczymy co się wydarzy. Potem będę wolnym zawodnikiem, bo skończy się mój kontrakt z ukraińskim Dnipro. Będę mógł podpisać z kim chcę i zobaczymy.



Na zakończenie programu dziennikarz Canal+ powiedział, że na 99% Marc Gual od lipca zostanie zawodnikiem Legii Warszawa. Taką samą informację kilka minut później podał Paweł Gołaszewski, dziennikarz Piłki Nożnej.