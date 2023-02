Siatkówka

MKS Będzin 3-2 Legia Warszawa. Cenny punkt

Sobota, 4 lutego 2023 r. 20:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 20. kolejki 1. ligi Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z zespołem MKS Będzin 2-3, zdobywając bardzo cenny punkt na trudnym terenie. Pierwszą partię legioniści przegrali szybko, do 13. W drugiej przez większość czasu prowadzili, ale pozwolili przeciwnikom na odrobienie strat i ostatecznie ulegli do 22. Trzecia partia zakończyła się po myśli stołecznego zespołu. Czwarty set to dramatyczna walka legionistów do upadłego, co zaowocowało zwycięstwem 31-29 i wynikiem 2-2. W tie-breaku znacznie lepsi byli gospodarze. Kolejne spotkanie odbędzie się 11 lutego o godzinie 18 z BKS Visła Bydgoszcz.



MKS Będzin 3-2 Legia Warszawa

sety: 25-13, 25-22, 23-25, 29-31, 15-7



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka