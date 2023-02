PP: We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 3-1 Legia Warszawa

W meczu 1/16 finału Pucharu Polski Legia Warszawa przegrała z pierwszoligowym zespołem We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 1-3 i odpadła z rozgrywek. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Na parkiecie nie było w ogóle widać, że mierzą się zespoły z dwóch różnych klas rozgrywkowych. Inna sprawa, że Legia zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli, a We-Met jest 2. w 1. lidze. W 6. minucie na prowadzenie wyszli gospodarze, a zdobywcą bramki był Marcin Choszcz. Legioniści mieli swoje sytuacje, ale dobrze spisywał się w bramce Jakub Kornat, a Legia miała problemy ze skutecznością. W końcówce pierwszej połowy dwie doskonałe sytuacje mieli gospodarze, ale Juan Casillas dwoił się i troił w bramce. W 18. minucie do wyrównania doprowadził Radosław Marcinkowski, ale legioniści nie mogli zbyt długo cieszyć się z odrobienia strat. 20 sekund później ładnym strzałem z dystansu Marcin Choszcz zdobył drugą bramkę dla swojego zespołu. W drugiej połowie w stołecznym zespole nastąpiła zmiana bramkarza. Na parkiecie pojawił się Tomasz Warszawski. W 23. minucie z dystansu z lewej strony swoich sił próbował Mariusz Milewski, jednak nie trafił do bramki. Jeszcze w ostatniej minucie kolanem obronił bramkarz gospodarzy, a po chwili ich uderzenie trafiło w słupek. Wynik ustalił na kilka sekund przed końcem bramkarz We-Metu, który wykopem posłał piłkę do pustej bramki Legii. We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 3-1 (2-1) Legia Warszawa 1-0 - 05:40 Marcin Choszcz 1-1 - 17:35 Radosław Marcinkowski 2-1 - 17:59 Marcin Choszcz 3-1 - 39:40 Jakub Kornat Legia: 13. Juan Casillas, 5. Sergio Monteiro, 7. Andre Luiz, 9. Paweł Tarnowski, 15. Radosław Marcinkowski rezerwa: 16. Tomasz Warszawski, 12. Rui Pinto, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva, 99. Michał Madej We-Met: 99. Jakub Kornat, 6. Błażej Wenta, 9. Wojciech Dobrek, 17. Szymon Wroński, 23. Marcin Choszcz rezerwa: 1. Patryk Labuda, 44. Rafał Łapigrowski, 7. Szymon Marszałkowski, 8. Sebastian Hinca, 10. Jakub Kazior, 11. Maciej Młyński, 19. Jurij Kidanow, 77. Kewin Sidor, 88. Ihor Dimitrijew żólte kartki: Wojciech Dobek - Davidson Silva

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Futsal - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ile k…..a jeszcze? Jak to jest….. zawodnicy, którzy przyszli do tego klubu przed tym sezonem w swoich poprzednich klubach wyróżniali się…. Tutaj nic :( wzmocnienia przed drugą rundą…. Jak szło lele w Portugalii nie wiem ale skoro zdecydował się na powrót do Polski to pewnie tez szału tam nie grał…. Sergio - ehhh. Nie wiem na co czeka zarząd bo widać, ze sztab nie jest w stanie nic więcej już zrobić. Czasu już nie ma a z taką formą to nawet nie ma z kim wygrac… odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Futsal: Miało być tak pięknie wzmocnienia i cała otoczka, do okola a teraz, wychodzi zero zgrania każdy sobie. A co do zarządu to ciężko to skomentować. Sztab trenerski jak widać po wynikach to nie wiele ma do powiedzenia. Pomysłu na granie nie ma żadnego. Wygrana z Widzewem miała ich przełamać..... I wyszło jak wyszło puchar w plecy w Gliwicach pokazali im że nie zasługują na ekstraklasę

Z całym szacunkiem i pełna sympatią dla Pana Milewskigo to trzeba wybrać kolega z boiska czy trener??? odpowiedz

Robin(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Ligi odpowiedz

Robin(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Dziadostwo straszliwe!!!

Nie zasługuja na grę w koszulkach z (L) na piersi.

Leje ich kazdy jak chce!!!!

Powinni wracać za busem do Warszawy gwiazdeczki!!!!

Niech się gwiazdy przyzwyczajają do gry na parkietach pierwszej Ligii

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.