Oficjalnie

Kapustka przedłużył kontrakt z Legią!

Poniedziałek, 13 lutego 2023 r. 15:00 źródło: Legia Warszawa

Bartosz Kapustka przedłużył kontrakt z Legią Warszawa o kolejne 3 lata, czyli do 30 czerwca 2026 roku. Obecna umowa 26-latka wygasała wraz z końcem trwającego sezonu.







- Bardzo dobrze czuję się w Legii i cieszę się, że zostaję w niej na dłużej. Najważniejsze okazało się zaufanie obu stron. Czuję w sobie pewien niedosyt. Mam jeszcze z Legią dużo do osiągnięcia i dużo do wygrania - powiedział Bartosz Kapustka.









- Trzyletni kontrakt jest wyrazem naszego zaufania do umiejętności i jakości piłkarskiej Bartka. Po przezwyciężeniu problemów widzimy go z nową energią. Bartek w jeszcze większym stopniu może być piłkarzem, który decyduje o obliczu Legii i Ekstraklasy - mówi dyrektor sportowy Jacek Zieliński.



Bartosz Kapustka rozegrał do tej pory 61 spotkań w barwach Legii i zdobył w nich 6 bramek. Na Łazienkowską trafił latem 2020 roku.