Runjaić: Czeka nas ciekawe spotkanie

Piątek, 3 lutego 2023 r. 13:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Artur Jędrzejczyk wraca, a to oznacza, że będziemy mieli jedną opcję więcej w obronie. Czy jutro zagra od początku? Tego jeszcze nie wiem. Jest w dobrej formie, ma dużo energii, wprowadza dużo dobrego nastroju w zespole i możemy na nim polegać - mówi przed sobotnim spotkaniem z Zagłębiem Lubin trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.









- Zagłębie na nowego trenera i jest niepokonane, jeżeli wliczamy w to mecze podczas obozów przygotowawczych. Waldemar Fornalik jest najbardziej doświadczonym trenerem w Ekstraklasie, czuć świeży powiew w tej drużynie. Byliśmy pod wrażeniem ich postawy w meczu ze Śląskiem we Wrocławiu. Lubinianie mają dobrą ofensywę - Żivec, Adamski, Bohar. Będziemy starali się zagrać tak dobrze, jak przez pierwsze 65 minut z Koroną. Grają w bardo zwarty sposób, w ustawieniu 4-4-2. Czekają na możliwość obrania piłki przeciwnikowi i stosują pressing. Na początku meczu będą chcieli nie dopuścić, byśmy złapali własny rytm gry. Mają silną linię pomocy - dwóch obiecujących skrzydłowych i starego wyjadacza, czyli Starzyńskiego - czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Po odebraniu piłki są bardzo niebezpieczni i przechodzą szybko do ofensywy. Będziemy starali się na to zareagować i przeforsować swój styl gry, a jednocześnie grać cierpliwie i zajmować przestrzenie na boisku. Są to dwie drużyny świadome swojej wartości, czeka nas dobry mecz i atrakcyjny dla widzów. Mam nadzieję, że wygramy.



- Ta niedostateczna radość po meczu Koroną wynikała z tego, że nie byliśmy do końca zadowoleni. Przez pierwsze 65 minut graliśmy najlepszy mecz do tej pory, potem nastąpiło załamanie w grze. Przeanalizowaliśmy to - wyszło na to że graliśmy zbyt ofensywnie i zapominaliśmy o działaniach defensywnych i zostawianiu kogoś w obronie. Mogło być np. 4-0 albo wyżej, ale jak wszyscy widzieliśmy, że piłka nożna może sprawić, że wydarzenia potoczą się inaczej. Okazało się, że zrobiło się 3-1 i padła niepotrzebna druga bramka. W związku z tym przeciwnik czuł się podbudowany. Jako czołowa drużyna nie powinniśmy do tego dopuszczać.



- Po meczu w szatni dobrym znakiem było to, że zawodnicy uświadomili sobie, co się stało i jakie napięcie się pojawiło, mimo prowadzenia 3-0. Była to dla nas cenna lekcja. Wiedzieliśmy, że dobrze zagraliśmy i wiemy, że musimy popracować w defensywie. Dobrą stroną jest to, że zdobyliśmy trzy punkty i jesteśmy na dobrej drodze. Nie zboczymy z tej drogi, nasz styl gry pasuje do profilu zawodników. Chcemy mieć wysoki procent posiadania piłki. Ofensywa to jedno, ale nie możemy zapominać o obronie.



Sytuacja kadrowa

- Podczas meczu z Koroną Josue miał pewne problemy zdrowotne, ale wczoraj wrócił do treningów, trenował dziś, więc zakładamy, że zagra w spotkaniu z Zagłębiem. Nie podjąłem decyzji co do zastępstwa za Kapustkę, podejmę ją bezpośrednio przed meczem. Chłopaki palą się, by pokazać dobry futbol. Za Carlitosa mamy możliwość wystawienia Ernesta Muciego, może być Robert Pich. Tomas Pekhart będzie z nami w autobusie, ale na pewno nie wyjdzie na boisko od pierwszej minuty.



Siedem kartek z Koroną

- Czy dało się uniknąć? Sędzia tak zdecydował. Wiemy, że mamy kilku zawodników, którzy mają kartki i kilku może zabraknąć. To część futbolu. Wcześniej czy później wszyscy trenerzy w lidze będą mieli podobny ból głowy. Rozmawiamy o tym i staramy się unikać żółtych kartek, ale czasami się nie da.



Defensywa

- Jeszcze do końca nie jestem zadowolony z defensywy, bo tracimy zbyt wiele bramek. Ofensywą wygrywa się mecze, a defensywą mistrzostwo. Maik Nawrocki dobrze gra w ofensywie, a o Yurim Riberio mógłbym zorganizować osobną konferencję prasową. Bardzo pilnie pracuje, ma dobrą lewą nogę, nie unika starć jeden na jeden, prze do przodu i przestawienie go na stopera wyszło na dobre. Zdajemy sobie sprawę, że dobrze to zadziałało, ale to dopiero początek drogi. Ważne jest, by Yuri bardziej zgrał się z Mladenem. To sprawiłoby, że mielibyśmy bardzo mocną lewą stronę. To samo dotyczy Pawła Wszołka i Maika. Jak zorganizujemy to jeszcze lepiej, to będziemy trudni do ogrania przez wszystkich przeciwników.



Marc Gual

- Znam tego zawodnika, ale teraz koncentruję się na czymś zupełnie innym, na kolejnych meczach, by zdobywać punkty. Informacje dotyczące potencjalnych transferów pojawiają się często, ale ich nie komentuję. Oczywiście miałbym możliwość przekazania innych tego typu informacji, ale nie są to takie, którymi chciałbym się dzielić w najbliższych tygodniach czy miesiącach.