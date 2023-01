Mecz z Widzewem 24 lutego

Ustalono szczegółowy terminarz 22 kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się na stadionie przy Łazienkowskiej 3 z Widzewem Łódź w piątek, 24 lutego o godzinie 20:30. Najbliższe mecze Legii: 04.02. (SO) 20:00 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 12.02. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Cracovia 19.02. (ND) 17:30 Piast Gliwice - Legia Warszawa 24.02. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź 28.02. (WT) 13:00 Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa (PP)

PiotrŻo(L)iborz - 15 minut temu, *.plus.pl Na wiosnę opłaca się kupić karnet, choć z tymi zniżkami co są teraz, to może lepiej walczyć o bilety, ale wszystko co najlepsze gramu u siebie.



odpowiedz

Cob - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Komplet bedzie i walka o bilety ????

L - 50 minut temu, *.aster.pl @Cob: nie bedzie. Zadnego piknikowca nie interesuje jakis Widzew, tak jak Legia interesuje wszystkich w miescie rywala.

olek - 49 minut temu, *.chello.pl @Cob: To nie czasy,gdy Legia grała co roku w pucharach,po ponad 2 miesiacach przerwy zimowej na meczu z Koroną nie było kompletu,8 lat temu byłby komplet.

olek - 45 minut temu, *.chello.pl @Cob: no i wreszcie dla większości młodych kibiców,poniżej 25 roku życia,nazwa klubu Widzew,to tylko zwykła drużyna ligowa z łodzi

L - 12 minut temu, *.aster.pl @olek: co ty bredzisz? Przeciez jak gralismy w pucharach, 8 lat temu na pierwszych meczach po przerwie bylo mniej ludzi niz teraz. Obecnie mamy srednia frekwencje na poziomie Legii z LM.

olek srolek - 8 minut temu, *.aster.pl @olek: 7 lat temu rowniez 1 mecz gralismy z Korona. Bylo 17k, wiec przestan klamac. 8 lat temu gralismy z Jaga i bylo zaledwie 2k wiecej. Faktycznie komplet jak ch**

(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ssssssss......

Mocno Legia! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Piękna sprawa. Jazda z kur… Legio!

