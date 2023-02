Trwa 19. kolejka Ekstraklasy. Na początek Widzew tylko zremisował u siebie z Jagiellonią. Spotkanie Wisły Płock z Wartą zostało przełożone na inny termin z powodu warunków atmosferycznych. Raków skromnie wygrał z Piastem, a Legia pokonała Zagłębie. 3 mecze odbędą się w niedzielę - Lech po raz drugi w tym tygodniu zagra z Miedzią. W zaległym spotkaniu obydwu zespołów, rozegranym w środę, padł remis 2-2. Na zakończenie kolejki Cracovia pojedzie do Kielc.

Sochaczew - 03.02.2023 / 18:34, *.t-mobile.pl W Płocku troszkę popruszyło śniegiem i juz dziewczynki grac nie będą.... odpowiedz

Pawełek - 03.02.2023 / 12:51, *.netfala.pl W niedzielę wszyscy jesteśmy miedziakami! odpowiedz

Arek - 04.02.2023 / 00:48, *.tpnet.pl @Pawełek: ja wolę papier. odpowiedz

