8-9.02: Rozkład jazdy

Dzisiaj w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18, futsaliści Legii zagrają zaległe spotkanie z BSF-em Bochnia. Bilety w cenie 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne) nabywać można na legiafutsal.abilet.pl. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, walczącej o utrzymanie w ekstraklasie. Drugi zespół koszykarskiej Legii w tym samym czasie rozegra spotkanie z liderem II ligi, Zniczem Basket w Pruszkowie. Rozkład jazdy: 08.02 g. 20:00 Legia Warszawa - BSF Bochnia [futsal, ul. Gładka 18] 08.02 g. 20:00 Znicz Basket Pruszków - Legia II Warszawa [kosz] 09.02 g. 21:00 FC Den Haag - Go Ahead Eagles

