W trakcie meczu z Koroną Kielce Carlitos doznał urazu złamania ręki. W poniedziałek 32-letni napastnik Legii przejdzie zabieg i niestety czeka go kilka tygodni przerwy.

Legion - 45 minut temu, *.63.210 przecież rekoma nie mozna grac, jaki jest wiec problem ? odpowiedz

Żadna strata - 50 minut temu, *.druckerei-schmid.de dobrze że sobie kręgosłupa nie złamał wykonując techniczne złożenie do strzału na pustaka



a teraz zastąpi go jeszcze lepszy bombardier, drewniany, powolny ale skoczny Tomas odpowiedz

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl To było przy tej akcji w której bramki nie strzelił?? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bosz i zostaniemy z Czeskim super snajperem..chyba że da szansę Muciemu grać pełne mecze w co wątpię . Ściągamy Checha a Castenada do wzięcia za free Ehhh Zielinski odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl P.Carlitos szybkiego powrotu i strzelania goli na ktore czekamy !!!! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No jeszcze tego brakowało. Morwa kać!! Zdrowia Carlitos!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl szkoda, ale damy radę - mamy dobrą kadrę, zdrowia Panie Carlitos ! odpowiedz

Lol - 1 godzinę temu, *.91.76 No to po napastniku. Pięknie. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobrze że Tomek wraca odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.106 A juz bylo co raz lepiej. Murawa? odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak nie urok to sra..ka… Zdrowiej szybko Carlitos!!! odpowiedz

