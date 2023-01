Sen o Warszawie a cappella (VIDEO)

W niedzielę przed rozpoczęciem meczu Legia - Korona kibice tradycyjnie odśpiewali "Sen o Warszawie". Tym razem jednak podkład muzyczny puszczany ze stadionowego nagłośnienia został szybko wyciszony i fani sam dokończyli utwór Czesława Niemena. Następnie tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego cały stadion uczcił minutą ciszy Marka Gaszyńskiego , wieloletniego kibica stołecznego klub, który był autorem słów "Snu o Warszawie". Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z tego momentu niedzielnego meczu.

