Turzyniecki i Możdżeń w rezerwach Legii

Poniedziałek, 30 stycznia 2023 r. 15:01 Fumen, źródło: Legionisci.com

Łukasz Turzyniecki oraz Mateusz Możdżeń dołączyli do rezerw Legii. "Turzyk" ma za sobą przeszłość w naszym klubie. W 2010 roku trafił do drużyn juniorskich, pokonując poszczególne szczeble przebił się najpierw do rezerw, a następnie zadebiutował w pierwszym zespole w Pucharze Polski. Jednak nie zagrzał na dłużej miejsca w zespole i ostatecznie wybrał ofertę Widzewa Łódź.



Po czterech latach spędzonych w Łodzi, Zagłębiu Sosnowiec oraz Olimpii Elbląg wraca do naszego klubu nie tylko w roli zawodnika, ale także z perspektywą dalszej pracy po zakończeniu kariery. Jesienią Turzyniecki wystąpił w 10 spotkaniach II-ligowej Olimpii Elbląg.



Natomiast 31-letni Mateusz Możdżeń był związany ostatnio ze Zniczem Pruszków. W przeszłości reprezentował barwy Lecha Poznań, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Korony Kielce, Zagłębia Sosnowiec, a także Widzewa Łódź.



O tym, że obaj gracze zasilą szeregi rezerw pisaliśmy dwa dni temu. Wówczas Turzyniecki z Możdżeniem zagrali w sparingowym spotkaniu Legii II z Wisłą II Płock.