Pekhart: Jestem bardzo szczęśliwy, że wracam do domu

SONDA Co sądzisz o powrocie Tomasa Pekharta do Legii?

- Nie było mnie tu tylko parę miesięcy. Myślę, że jestem tym samym Tomasem Pekhartem. Przede wszystkim mam nadzieję, że pościgamy się i powalczymy o mistrzostwo Polski. Na pewno będziemy także chcieli zdobyć Puchar Polski. Tego trofeum nie zdołaliśmy zdobyć od dłuższego czasu, więc najwyższa pora się przełamać! Teraz musimy się skupić przede wszystkim na drużynie. Zespół musi utrzymać dobrą dyspozycję, a ja chcę w jak najszybszym czasie wrócić do dobrej formy. W tym momencie najważniejsza dla mnie będzie pomoc dla drużyny. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - dodał nowy zawodnik Legii.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wrócić do domu, do Legii. Ja i cała moja rodzina zawsze czuliśmy się w Warszawie bardzo dobrze. Szczególnie moja córka - jest bardzo szczęśliwa, że wróciliśmy do Polski. Legię i Warszawę można nazwać taką naszą nową stolicą - powiedział po podpisaniu kontraktu klubowym mediom Tomas Pekhart .

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net Jedyne co się teraz liczy to bramki.

Zostawil nas jak potrzebowaliśmy jego usług i oferowaliśmy dobry kontrakt. Teraz „wraca” bo jest cienki i nie dał rady przebić się w Turcji do składu. Na kolanach odpowiedz

Guny - 58 minut temu, *.t-mobile.pl @DanieLo: I to mówi o nas, w sensie Legii, wszystko. Koleś miał nas du.ie pol roku temu. Teraz wraca na kolanach, a my zamiast kopnąć go w tę du.ę, to przyjmujemy z otwartymi rękami i jeszcze przedstawiamy to jako sukces:/ odpowiedz

Greg81 - 15 minut temu, *.jmdi.pl @Guny: pies z podkulonym ogonem odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale my nie jesteśmy szczęśliwi. Nawet nie chodzi o jego powrót, ale mentalnie Legia została sprowadzona do parteru. Każdy piłkarz traktuje ją jak starą grubą żonę;) jak kochanka okaże się zbyt wymagająca to zawsze może wrócić, a żona się jeszcze będzie cieszyć:] odpowiedz

Legiak83 - 3 minuty temu, *.supermedia.pl @Guny: komentarz absolutnie w punkt hehe.

Pozdro odpowiedz

WON Drewniaku! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl WON Drewniaku! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.