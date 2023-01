Zrzutka na operację zawodniczki Legia Ladies zakończona!

Na początku grudnia, podczas jednego z treningów, jedna z zawodniczek Legia Ladies doznała kontuzji. Niestety postawiona diagnoza okazała się o wiele gorsza niż na początku zakładano - zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawej nodze. Koszty operacji Julki są bardzo wysokie (wynoszą 25 000 złotych), więc sekcja uruchomiła zrzutkę , by każdy mógł wesprzeć zawodniczkę stołecznego klubu. "Zwracamy się z prośbą do wszystkich, do których dotrze ta zbiórka o wsparcie finansowe i umożliwienie Julce spełniania dalszych marzeń piłkarskich! Pomóżmy jej wygrać ten mecz i bądźmy w nim 12 zawodnikiem! Od samego początku istnienia seniorskiej drużyny Legia Ladies towarzyszy nam motto Albo Wszystkie, Albo Razem. Utożsamiamy się z nim zarówno na boisku jak i poza nim. Ma ono wiele znaczeń i każdy może je rozumieć inaczej. Dla nas oznacza głównie tworzenie piłkarskiej rodziny, która bez względu na okoliczności, zawsze się wspiera. Teraz jedna z Nas potrzebuję wsparcia nas wszystkich" - zachęca sekcja Legia Ladies. Aktualizacja, wtorek 17:30 zbiórka spotkała się ze sporym odzewem kibiców Legii i w kilkanaście godzin udało się zebrać 13 500 zł, czyli ponad połowę potrzebnej kwoty. Dzięki nagłośnieniu temat dotarł do zarządu Legii, który zdecydował się pokryć resztę kosztów!

Szymon - 11 minut temu, *.centertel.pl Qurwa jak możecie patrzeć w lustro!!!! Zawodniczka Legii prosi o pieniądze na operację.... Miodulski i **** jebany odpowiedz

mateo - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Brawa dla byłego współwłaściciela Leggi, Pana Wandzla! Dał przykład obecnym włodarzom i wpłacił 4 tys! Chyba komentarze działają! odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.lsas.aero @mateo:

Faktycznie "szacunek" dla wendzla czy frendzla ... na odchodne zabrał z Legii 50 milionów razem z Leśnym i teraz dał 4 tyś zł .... wielkie halo... odpowiedz

Kibic - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Bie(L)any: A ty ile dałeś że się pręźysz odpowiedz

Zdzicho - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Sekcja kibieca jest dla klubu bardzo ważna z perspektywy licencji,a kontuzje w sekcji? Niech sie same lecza, przeciez to ani kramer, ani obradovic, ani jasur czy tez inny wypatrzony sokolim okiem gwiazdor odpowiedz

mateo - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Niestety dziewczyny w Legii nie są pod opieką Legia S.A , a jedynie fundacji Legia Soccer School.

Cała sekcja kobieca jest tylko po to by być, by można było mieć gwiazdki PZPN dla Akademii i nic więcej.

Inna sprawa, że to wstyd dla takiego klubu , by sama musiała walczyć z kontuzją.... odpowiedz

Kamil - 11 godzin temu, *.3s.pl To chyba jakiś żart!Brak słów, płaćmy za leczenie Kramera do końca umowy, na to są środki,a dla prawdziwej Legionistki nie ma. Wstyd dla naszego klubu. odpowiedz

Zdzisiu - 12 godzin temu, *.bob.at To taka operacja też nie jest refundowana ? Masakra odpowiedz

BRL - 17 godzin temu, *.chello.pl Mioduski, serio nie masz 25k i od kibiców będziesz ciągnął? odpowiedz

Hubert1987 - 19 godzin temu, *.105.228 Cala Legia Zawsze Razem!!! Mam nadzieje ze max do piatku zrzutka zamknieta!!! Szybkiego powrotu na boisko. odpowiedz

Raq17 - 25 minut temu, *.chello.pl @Hubert1987: do piątku to już wróci do treningów;) odpowiedz

Kuchy King - 19 godzin temu, *.vectranet.pl Kurcze, każdy z zawodników pierwszej drużyny rzuciłby po tysiaku i kasa na operację by była. Więcej empatii panowie piłkarze ekstraklasowi. odpowiedz

Opium - 20 godzin temu, *.protonet.pl Zrobione! Może zaprosić Darka do pomocy? Mam nieodparte wrażenie, że gdyby dziewczyna odniosła medialny sukces w tym co robi dla Legii, to prezesunio byłby pierwszy w kolejce żeby zostać ojcem tego sukcesu... odpowiedz

Micro - 20 godzin temu, *.orange.pl Kamyczek dorzuciłem, wracaj do zdrowia. Dziwi mnie, że nie było ubezpieczenia na taką okoliczność. odpowiedz

pyciun - 21 godzin temu, *.easynet.pl Prezes niech coś dorzuci. odpowiedz

Cyniek - 20 godzin temu, *.heldenvannu.net @pyciun: prezes to jeszcze by coś wziol z tej zbiorki odpowiedz

Steffen Freund - 8 godzin temu, *.tele2.se @Cyniek : ”wziol”? Serio? Ja prdle co za wiocha. Lepiej zrobic skladke na korepetycje dla dresów. odpowiedz

