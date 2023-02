U-19: Powołanie dla Strzałka

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19, Marcin Brosz ogłosił kadrę na zgrupowanie, które odbędzie się w Tychach, oraz mecz towarzyski z Czechami, który zostanie rozegrany 8 lutego. Powołanie otrzymał jeden legionista, Igor Strzałek. Kadra: Bramkarze: Aleksander Bobek (ŁKS Łódź), Oliwier Zych (Aston Villa FC, Anglia) Obrońcy: Dawid Bugaj (SPAL 2013, Włochy), Igor Drapiński (Wisła Płock), Tommaso Guercio (FC Internazionale Milano, Włochy), Jakub Lewicki (Jagiellonia Białystok), Wiktor Matyjewicz (Hellas Verona FC, Włochy), Miłosz Matysik (Jagiellonia Białystok) Pomocnicy: Miłosz Brzozowski (FC Hansa Rostock, Niemcy), Filip Koperski (Lechia Gdańsk), Mateusz Kowalczyk (ŁKS Łódź), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Maximilian Oyedele (Altrincham FC, Anglia), Miłosz Pawlusiński (GKS Tychy), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Igor Strzałek (Legia Warszawa), Kacper Urbański (Bologna FC, Włochy) Napastnicy: Alex da Graça Marques (Hamburger SV, Niemcy), Jordan Majchrzak (AS Roma, Włochy), Szczepan Mucha (Piast Gliwice)

