Pierwszy trening Pekharta

W zajęciach nie wziął udziału Carlitos , który podczas spotkania z Koroną Kielce doznał złamania prawej dłoni. W poniedziałek Hiszpan przeszedł zabieg i teraz czeka go kilka tygodni przerwy w treningach. Ponadto zabrakło kontuzjowanych Blaza Kramera i Lindsaya Rose . Na boisko nie wyszli także: Josue, Ribeiro, Mladenović, Slisz, Wszołek i Rosołek. Wszyscy zostali na odnowie biologicznej. W środę legioniści także będą trenowali o 11:30. Mecz Zagłębie Lubin - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 4 lutego o godzinie 20:00.

We wtorek o 11:30 drużyna Legii Warszawa rozpoczęła przygotowania do kolejnego spotkania ligowego. Pierwsza część zajęć odbyła się w siłowni, a w samo południe piłkarze wyszli na boisko w LTC. Po raz pierwszy z drużyną trenował Tomas Pekhart , który w poniedziałek podpisał 1,5-roczny kontrakt ze stołecznym klubem.

