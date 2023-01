Josue w jedenastce 18. kolejki

W niedzielę Legia Warszawa zwyciężyła 3-2 w ramach 18. kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce. Po tym meczu jeden zawodnik stołecznej drużyny trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Josue . Dla kapitana Legii jest to czwarte takie wyróżnienie. Portugalczyk rozegrał świetne spotkanie i po raz kolejny pokazał się jako prawdziwy lider. Wziął na siebie rozgrywanie piłki, a jego przegląd pola często sprawiał problemy kieleckim zawodnikom. Również świetnie wykonywał stałe fragmenty gry, zdobył bramkę i asystę. Jedenastka 18. kolejki: Bartosz Mrozek (Stal Mielec) - Kacper Chodyna (Zagłębie Lubin), Andrzej Niewulis (Miedź Legnica), David Jablonsky (Cracovia), Bartłomiej Kłudka (Zagłębie Lubin) - Josue (Legia Warszawa), Damian Dąbrowski (Pogoń Szczecin), Karol Knap (Cracovia) - Ernest Terpiłowski (Widzew Łódź), Yevgeniy Szykawka (Korona Kielce), Bartłomiej Pawłowski (Widzew Łódź)

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Interesujące,jak w klubie wyobrażają sobie w przyszłym sezonie środek pola na pozycji rozgrywającego,na wypadek odejścia Josue. Kiedy był tam Luquinhas,było OK,choć styl gry miał inny. Teraz jest też dobrze z "Józkiem". Na ewentualne kwalifikacje do pucharów będzie szukany na szybko ktoś nowy? Będą próby z Mucim? Bo chyba nikt nie wyobraża sobie tam Kapustki w dłuższej perspektywie czasu, choćby przez wzgląd na kruche zdrowie,o umiejętnościach (lub bardziej ich braku) nie wspominając... odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Josue dobry chłopaczyna,szacunek za walkę w każdym meczu, odpowiedz

Hautausmaa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zara! A dzie Wszołek? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.