Z obozu rywala

Zagłębie przed meczem z Legią. Nowy rozdział

Piątek, 3 lutego 2023 r. 13:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 20:00 Legia Warszawa zmierzy się z Zagłębiem Lubin, które ma swoim kibicom sporo do udowodnienia. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala warszawiaków.



Tylko cztery zwycięstwa i aż osiem porażek w rundzie jesiennej nie mogło napawać optymizmem kibiców Zagłębia. Zupełnie z presją nie radził sobie ówczesny trener lubinian, Piotr Stokowiec. Czarę goryczy przelała porażka "Miedziowych" 0-2 z Cracovią w 15. kolejce. Był to już czwarty z rzędu mecz, w którym Zagłębie nie strzeliło nawet jednego gola. Irytacja kibiców była ogromna, a zawodnicy na czele ze szkoleniowcem poszli porozmawiać z fanami zasiadającymi w młynie. "Gdyby nie my, to byście zapierdzielali do Niepołomic na mecze" - powiedział do kibiców Zagłębia trener Stokowiec, z czego później musiał się tłumaczyć. Gorzkie słowa kibiców nie zadziałały pozytywnie, bo już tydzień później ich ulubieńcy przegrali 0-3 ze Stalą Mielec, a na koniec rundy ponieśli porażkę 1-2 z Rakowem Częstochowa. Niska, 14. pozycja, fatalna skuteczność i spora liczba traconych bramek poskutkowały zwolnieniem trenera Stokowca. W jego miejsce przyszedł szkoleniowiec, który wyzwań się nie boi - Waldemar Fornalik. Z dołka wyciągał Ruch Chorzów czy Piasta Gliwice, a teraz włodarze Zagłębia liczą, że podoła swojej misji w Lubinie.







Defensywa



Przez większość rundy jesiennej "jedynką" w bramce Zagłębia był 20-letni Kacper Bieszczad. Ten na tle słabo grającego zespołu radził sobie przyzwoicie. Niemałym zaskoczeniem jest fakt, że w ostatniej kolejce trener Fornalik postawił na 15 lat starszego Jasmina Buricia, który go nie zawiódł.







Kapitanem, a zarazem liderem defensywy jest Bartosz Kopacz (na zdjęciu niżej). W rundzie jesiennej nie opuścił żadnego meczu, a każdy zagrał od deski do deski. Zmienia się jedynie jego partner z obrony. W zeszłym roku najczęściej był to Jarosław Jach, jednak w starciu ze Śląskiem Wrocław trener postawił na Aleksego Ławniczaka. Widać, że szkoleniowiec szuka najlepszego rozwiązania, gdyż chce poprawić grę defensywną. Na prawej stronie obrony można było spodziewać się Mateusza Grzybka, który do Lubina przyjechał zimą z Radomiaka. Ma on za sobą przyzwoitą rundę jesienną, jednak od pierwszej minuty w starciu z wrocławianami trener postawił na 20-letniego Bartłomieja Kłudkę, który zanotował asystę. Na drugiej stronie defensywy prawdopodobnie najczęściej oglądać będziemy Mateusza Bartolewskiego, aczkolwiek w ostatniej kolejce obejrzał on czerwoną kartkę. Najpewniej zastąpi go Gruzin Guram Giorbelidze.







Pomocnicy



Podstawowym zawodnikiem w linii pomocy jest były gracz Legii, Łukasz Łakomy, który notuje przyzwoity sezon. 22-latek w rundzie jesiennej pokazywał bardzo wysokie umiejętności i jest ważnym ogniwem w Lubinie. Obok niego najczęściej występuje Tomasz Makowski. W ofensywie karty rozkłada Filip Starzyński. Choć zdarzają mu się gorsze momenty, to jednak zmiana trenera bardzo mu pomoże, gdyż ze Stokowcem nie było mu po drodze. Na bokach najczęściej widujemy Damjana Bohara i Kacpra Chodyne. Coraz częściej na boisku oglądać będziemy Saše Živca, który od kwietnia zeszłego roku był kontuzjowany. Pod koniec rundy jesiennej wracał jednak pomału do gry, a w ostatniej kolejce strzelił gola.







Ofensywa



Jest sporym problemem lubinian. Duże nadzieje pokładane były w Martinie Doležalu, który do Zagłębia trafił ponad rok temu. Przez ten czas Czech strzelił sześć goli, a w rundzie jesiennej zaledwie dwa. Jego rywalem na tej pozycji jest młodzieżowiec Rafał Adamski, który również w tym sezonie pokonywał bramkarzy rywali dwukrotnie.



Ostatnie 5...

Jakimi wynikami kończyło się ostatnie pięć spotkań Legii w Lubinie?



[04-02-2022] Zagłębie 1-3 Legia

[21-03-2021] Zagłębie 0-4 Legia

[20-12-2019] Zagłębie 2-1 Legia

[25-11-2018] Zagłębie 0-1 Legia

[09-02-2018] Zagłębie 2-3 Legia



Historia



Obie drużyny rywalizowały ze sobą 74 razy. Legia górą w tych starciach była 39 razy (ok. 53%), jednak porażkę ponosiła 14-krotnie (ok. 19%). Remis padał 21 razy. Bilans bramkowy to 114-63 na korzyść warszawiaków. Lubin to wygodny teren dla legionistów, co pokazuje powyższa statystyka. Na ostatnie dziesięć spotkań na stadionie "Miedziowych" miejscowi wygrali zaledwie dwukrotnie. Dodatkowo każdy kibic Legii ma w pamięci spotkanie z marca 2021 roku, gdy Legia pokonała lubinian 4-0. Wtedy cztery gole wpakował Tomas Pekhart. Chyba nikt nie miałby nic przeciwko, żeby sytuacja się powtórzyła.