Legia z brązowym medalem Młodzieżowych Mistrzostw Polski

Środa, 1 lutego 2023 r. 10:04 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W weekend młodzi futsaliści Legii Warszawa po raz pierwszy zagrali w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Zawody drużyn U-15 odbyły się w Ustce, a legioniści wywalczyli w nich brązowy medal.



W mistrzostwach uczestniczyło 16 najlepszych drużyn z całej Polski. Mecze trwały po 12 minut, dwie połowy. Najlepsze drużyny rywalizowały o pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. W finałowym meczu spotkała się drużyna Rekord Bielsko-Biała z GKS Futsal Nowiny i wygrała 4-2, tym samym broniąc tytułu najlepszej młodzieżowej drużyny w kraju. "Wojskowi" w meczu o trzecie miejsce zmierzyli się z MKS Jantar Ustka i wygrali to spotkanie 4-2.



Fotoreportaż z turnieju - 101 zdjęć Hugollka



- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski stanowiły megafajną przygodę dla chłopców, jako że na co dzień grają na boisku w piłce jedenastoosobowej. Ta odmiana piłki nożnej, jaką jest futsal, stanowiła dla nich niesamowicie ciekawe doświadczenie. Kiedy bierze się udział w mistrzostwach, w których są do zdobycia medale, zawsze należy walczyć o najwyższe cele. Nie inaczej było tutaj. Niemal cała drużyna Legii jest z Akademii Piłkarskiej Brychczy, czyli z naszego klubu, w którym gramy na boisku. Rodzice chłopców zawsze nas wspierają i jeżdżą za nami po całej Polsce, niezależnie od tego, czy rozgrywamy spotkania ligowe, sparingowe czy bierzemy udział w turniejach. Nie inaczej było w Ustce, gdzie reprezentowaliśmy barwy futsalowej Legii Warszawa. Jako że większość opiekunów to kibice Legii, to głośno nas dopingowali podczas każdego pojedynku. Dziękujemy im za organizację tego wyjazdu, za to, że dzielnie nas wspierali i że byli naszym szóstym zawodnikiem na boisku - powiedział po turnieju trener Michał Brychczy.





Skład Legii: Hubert Marczak (br.), Beniamin Puchłowski (br.), Mateusz Izbicki, Igor Milewski, Hubert Kozik, Adam Jurko, Sebastian Piotrowski, Kuba Szydłowski, Kajetan Kulmiński, Krystian Ignacak, Jan Nawrocki, Krzysztof Hajkiewicz

Trenerzy: Mariusz Milewski, Michał Brychczy



