Terminarz amp futbol ekstraklasy na 2023 rok

Środa, 1 lutego 2023 r. 10:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

17 marca rozpoczną się w tym roku rozgrywki amp futbol ekstraklasy. Turniej w Warszawie zaplanowano na 22-23 kwietnia. Do ekstraklasy dołączył kolejny zespół - Śląsk Wrocław. Zmianie uległ także regulamin rozgrywek. Siedem drużyn w dwóch pierwszych turniejach zagra łącznie sześć spotkań - po jednym z każdym rywalem. Po nich tabela zostanie podzielona na dwie grupy: czołowa trójka w dalszej części będzie rywalizowała o mistrzostwo Polski, a pozostałe cztery zespoły powalczą o miejsca 4-7. W ubiegłym roku Legia Warszawa do samego końca walczyła o mistrzostwo, ale ostatecznie zajęła dopiero 3. miejsce, za Wisłą Kraków i Kuloodpornymi.



Przed nowym sezonem doszło także do zmian kadrowych - stołeczny zespół opuścił najlepszy strzelec, Mohammed Aharchi, a bramkarz Jakub Popławski został trenerem Legii.



Terminarz 2023:

17-18 marca: Poznań

22-23 kwietnia: Warszawa

13-14 maja: Rzeszów

1-2 lipca: Wrocław

2-3 września: Kraków

14-15 października: Bielsko-Biała



Uczestnicy: Wisła Kraków, Legia Warszawa, Kuloodporni Bielsko-Biała, Warta Poznań, Stal Rzeszów, Śląsk Wrocław, Nowe Technologie Różyca