Legia wymienia murawę

Legia Warszawa podjęła decyzję o wymianie murawy na nową już teraz. Pierwotnie plan zakładał położenie nowej nawierzchni po sezonie, ale w ostatnich dniach w klubie analizowano różne warianty związane z polepszeniem stanu płyty i podjęto decyzję, że nastąpi to już teraz. W środę przyjechał na stadion ciężki sprzęt budowlany. Przez najbliższe dni będą wykonywane prace mające na celu wymianę nawierzchni. Proces powinien zakończyć w piątek, a najbliższy mecz domowy z Cracovią drużyna rozegra już na nowej nawierzchni. Obecna płyta boiska wykorzystywana była przez 3,5 roku.

Asd - 3 minuty temu, *.centertel.pl Przewracający sie Pekhart(drewno) uszkodzi wiekszą powierzchnie murawy,a zwlaszcza obszary blisko i w srodku pola karnego... odpowiedz

olew - 5 minut temu, *.vectranet.pl Brawo klub ! odpowiedz

mar - 12 minut temu, *.chello.pl To jednak są tam myślący ludzie. Na bank nie będzie to murawa na lata ale teraz to niezbędne. Bo zaraz będziemy mieć samych kontuzjowanych piłkarzy. I dopiero będą koszty. Mam tylko nadzieję, że pzpn /za Chile/ się dołoży i Szachtar..... odpowiedz

lucho_83 - 27 minut temu, *.virtuaoperator.pl A po weekendzie będzie załamanie pogody i tyle zostanie z murawy... :/ odpowiedz

Hautausmaa - 35 minut temu, *.tpnet.pl Nie zdąży się ukorzenić, przyjdzie śnieg, mróz i po nowej murawie. odpowiedz

