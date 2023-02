Jędrzejczyk przedłużył kontrakt z Legią!

Artur Jędrzejczyk jest jednym z najważniejszych zawodników Legii w ostatniej dekadzie. Sześć tytułów mistrza Polski, pięć krajowych Pucharów, udział w dwóch fazach grupowych Ligi Europy. Z 332 meczami znajduje się na 10. miejscu wśród piłkarzy najczęściej występujących w brawach Legii. Przy Łazienkowskiej zadebiutował w lipcu 2006 roku w meczu o Superpuchar Polski. Przez blisko 17 lat zdobył wielkie uznanie wśród kibiców za wysoką, równą formę, jakość piłkarską i wierność klubowi. - Radość po podpisaniu nowego kontraktu z Legią jest ogromna. Oczywiście dziękuję za zaufanie, które okazał mi cały klub. To zasługa wszystkich ludzi na co dzień pracujących na sukcesy Legii - prezesa, dyrektora sportowego, trenera, ale też kolegów z drużyny. Wszystkie osoby związane z naszym klubem wiedzą, jakim jestem zawodnikiem, ale przede wszystkim - jakim jestem człowiekiem. Bardzo się cieszę, że mogę zostać u siebie, w swoim domu. Nawet gdyby pojawiły się inne propozycje - Legia zawsze będzie na pierwszym miejscu - mówi Artur Jędrzejczyk . - Prawdziwy legionista o najdłuższym stażu w zespole, po którym nie widać upływu czasu. Artur unika kontuzji, nadal ma dużo jakości i należy do czołowych obrońców PKO Bank Polski Ekstraklasy, o czym świadczy również powołanie do kadry na mundial w Katarze. To duża wartość mieć w zespole tak doświadczanego i oddanego klubowi zawodnika o mocnym charakterze - mówi dyrektor sportowy Jacek Zieliński .

Leśny Dziadek - 58 sekund temu, *.orange.pl W sytuacji finansowej, w jakiej jest Legia, to dobry ruch. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 1 minutę temu, *.gigainternet.pl A jak testy Hiszpana? odpowiedz

LechuBrd - 16 minut temu, *.t-mobile.pl No bez urazy. Ale takie kocopoły opowiada, że Legia najważniejsza. Nikt już w tym wieku nie jest tobą zainteresowany. Jakos całe życie w Legii nie grał jak pan Jacek Zieliński. Więc nie opowiadaj bajek o przywiązaniu. Przywiązany to do hajsu jesteś. Jakość piłkarska żadna. Każde wejście to faul, a walka w powietrzu równa się łokieć na głowę przeciwnika. W każdym meczu obawiam się że za chwilę możemy grać w 10. Nie mniej pozdrawiam i zdrowia życzę no i pokory. odpowiedz

taco - 11 minut temu, *.vectranet.pl @LechuBrd: kompleksy już podleczyłeś? to wracaj na wózek widłowy! odpowiedz

dino - 7 minut temu, *.54.69 @taco:

Ale on trafnie napisał odpowiedz

Roen - 3 minuty temu, *.centertel.pl @LechuBrd: Gość jest prawie jak nasz wychowanek. Prawie całą karierę spędził w Legii... Do Legii nie wracał dla pieniędzy. Trochę więcej szacunku mu się należy. odpowiedz

Kibic - 2 minuty temu, *.plus.pl @LechuBrd: odwal się od Jędzy odpowiedz

Kosa - 1 minutę temu, *.plus.pl @dino: bzdura obydwaj leczycie kompleksy i piszecie bzdury, Jędza King. odpowiedz

Ursus - 21 minut temu, *.play-internet.pl Ktoś ma zestawienie ilości meczy rozegranych w Legii top 10? odpowiedz

rty - 2 minuty temu, *.com.pl @Ursus:



Jędza do Radovicia traci około 50 meczów, więc gdyby utrzymywał wysoką formę, to mógłby się zbliżyć, a nawet go przebić. Od Miro kilka występów więcej miał Zieliński, a dalej już skok o jakieś 50 spotkań i rekordzista - L. Brychczy. odpowiedz

